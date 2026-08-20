Domenica 23 agosto, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospiterà Torino-Milan, match valido per la prima giornata della Serie A 2026-2027. C'è grande attesa per il debutto ufficiale del nuovo allenatore rossonero Rúben Amorim, pronto a sfidare i granata guidati dall'ex Ignazio Abate. Per questa delicata trasferta, il tecnico portoghese ha sciolto gli ultimi dubbi sul modulo 3-4-2-1, potendo contare sul rientro in gruppo di Matteo Gabbia e sulla leadership a centrocampo di Luka Modrić e Adrien Rabiot.

Difesa rossonera: Gabbia recupera ma De Winter resta al centro

Mediana stellare: Modrić intoccabile, Rabiot insidia Jashari

Fasce e trequarti: Estupiñán favorito, rebus Saelemaekers

Le buone notizie per Rúben Amorim arrivano dall'infermeria di Milanello. Matteo Gabbia, difensore classe 1999, è tornato stabilmente ad allenarsi con il resto del gruppo ed è ufficialmente a disposizione per la spedizione in Piemonte. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'orientamento dello staff tecnico è quello di non rischiare il centrale dal primo minuto. Davanti a Mike Maignan, confermatissimo tra i pali, si va verso la conferma di questo terzetto difensivo: Koni De Winter agirà nel cuore della retroguardia, supportato dai braccetti Mario Gila e Strahinja Pavlović.I fari sono tutti puntati sulla linea mediana del Diavolo. Se Luka Modrić è sicuro della maglia da titolare per guidare i tempi della manovra, la vera sorpresa potrebbe arrivare dal suo partner di reparto. Ardon Jashari resta in pole position nel ballottaggio che coinvolge anche Yunus Musah e il giovane Christian Comotto. Attenzione però alla clamorosa candidatura di Adrien Rabiot: il francese si sta allenando a ritmi altissimi e, nonostante abbia appena otto giorni di lavoro nelle gambe, Amorim sta seriamente meditando di lanciarlo nella mischia fin dal fischio d'inizio.Sulle corsie esterne, Samuel Chukwueze presidierà la fascia destra, mentre a sinistra l'ecuadoriano Pervis Estupiñán è in netto vantaggio nel duello con Davide Bartesaghi; partirà invece inizialmente dalla panchina il neo-acquisto. Sulla trequarti, a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos, ci sarà sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Accanto all'inglese è aperto un ballottaggio serrato tra Alexis Saelemaekers e il giovane Alphadjo Cissè, quest'ultimo finito proprio nel mirino del Torino per la fase finale del calciomercato estivo.