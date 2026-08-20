Di Stefano svela l'obiettivo del blitz di Cardinale. La sensazione su Leão e Giménez

Peppe Di Stefano a Sky Sport svela il piano di Gerry Cardinale a Milanello: faccia a faccia con chi è fuori dal progetto. Le ultime su Leão e Giménez
Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato
"La mia sensazione è che Santiago Giménez, così come Rafael Leão, finché non sarà chiaro il loro futuro sono convinto che aldilà degli acciacchi non saranno nella testa o a disposizione dell'allenatore". Peppe Di Stefano parla così in collegamento a Sky Sport 24 riguardo a calciatori che in questo momento non sono ancora al meglio fisicamente, ma che potrebbero essere ceduti dal Milan in questa sessione di calciomercato.
Il blitz di Gerry Cardinale a Milanello e i colloqui individualiDi Stefano poi ha parlato anche della presenza domani di Gerry Cardinale a Milanello: "Quella di Gerry Cardinale a Milanello non sarà una presenza banale, perché non sarà solo a vedere l’allenamento, ma ci saranno degli incontri quasi one-to-one con giocatori che faranno parte e giocatori che non faranno parte del progetto, come fosse una prova generale in vista della stagione".
Il giornalista ha spiegato anche quale sia l'obiettivo del numero uno rossonero: "'Questo è il mio Milan e ora ci metto la faccia. Questi sono i miei obiettivi ed è quello che voglio da voi'. Con quelli che andranno via sarà abbastanza schietto e sincero".
Cosa succede ora sul mercato del Milan?Ci potrebbero essere quindi ulteriori novità di mercato per il Milan, sia in entrata che in uscita dopo l'arrivo di Gerry Cardinale a Milanello. L'ultima volta che il numero uno di RedBird è passato al centro sportivo rossonero, il club ha chiuso pochi giorni dopo il colpo Diego Moreira. Vedremo quali saranno le prossime mosse del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA