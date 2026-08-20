Peppe Di Stefano a Sky Sport svela il piano di Gerry Cardinale a Milanello: faccia a faccia con chi è fuori dal progetto. Le ultime su Leão e Giménez

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, è molto attivo nel calciomercato estivo 2026

Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato

"La mia sensazione è che Santiago Giménez, così come Rafael Leão, finché non sarà chiaro il loro futuro sono convinto che aldilà degli acciacchi non saranno nella testa o a disposizione dell'allenatore". Peppe Di Stefano parla così in collegamento a Sky Sport 24 riguardo a calciatori che in questo momento non sono ancora al meglio fisicamente, ma che potrebbero essere ceduti dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Per il portoghese in questo momento restano solo le voci: il Milan non vuole scendere e fare sconti dall'iniziale richiesta di 60 milioni di euro. Vedremo se ci saranno squadre interessate da qui a fine mercato. Su Santiago Giménez resta l'interesse del Porto che potrebbe rilanciare presto dopo la prima offerta ufficiale rifiutata dai rossoneri.

Di Stefano svela l'obiettivo del blitz di Cardinale. La sensazione su Leão e Giménez

Il blitz di Gerry Cardinale a Milanello e i colloqui individuali

Di Stefano poi ha parlato anche della presenza domani di Gerry Cardinale a Milanello: "Quella di Gerry Cardinale a Milanello non sarà una presenza banale, perché non sarà solo a vedere l’allenamento, ma ci saranno degli incontri quasi one-to-one con giocatori che faranno parte e giocatori che non faranno parte del progetto, come fosse una prova generale in vista della stagione".

Il giornalista ha spiegato anche quale sia l'obiettivo del numero uno rossonero: "'Questo è il mio Milan e ora ci metto la faccia. Questi sono i miei obiettivi ed è quello che voglio da voi'. Con quelli che andranno via sarà abbastanza schietto e sincero".

Cosa succede ora sul mercato del Milan?

Ci potrebbero essere quindi ulteriori novità di mercato per il Milan, sia in entrata che in uscita dopo l'arrivo di Gerry Cardinale a Milanello. L'ultima volta che il numero uno di RedBird è passato al centro sportivo rossonero, il club ha chiuso pochi giorni dopo il colpo Diego Moreira. Vedremo quali saranno le prossime mosse del Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti