Di Stefano svela l'obiettivo del blitz di Cardinale. La sensazione su Leão e Giménez

"La mia sensazione è che Santiago Giménez, così come Rafael Leão, finché non sarà chiaro il loro futuro sono convinto che aldilà degli acciacchi non saranno nella testa o a disposizione dell'allenatore". Peppe Di Stefano parla così in collegamento a Sky Sport 24 riguardo a calciatori che in questo momento non sono ancora al meglio fisicamente, ma che potrebbero essere ceduti dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il blitz di Gerry Cardinale a Milanello e i colloqui individuali

Per il portoghese in questo momento restano solo le voci: il Milan non vuole scendere e fare sconti dall'iniziale richiesta di. Vedremo se ci saranno squadre interessate da qui a fine mercato. Su Santiago Giménez resta l'interesse delche potrebbe rilanciare presto dopo la prima offerta ufficiale rifiutata dai rossoneri.Di Stefano poi ha parlato anche della presenza domani di: "Quella di Gerry Cardinale a Milanello non sarà una presenza banale, perché non sarà solo a vedere l’allenamento, ma ci saranno degli incontri quasi, come fosse una prova generale in vista della stagione".

Il giornalista ha spiegato anche quale sia l'obiettivo del numero uno rossonero: "'Questo è il mio Milan e ora ci metto la faccia. Questi sono i miei obiettivi ed è quello che voglio da voi'. Con quelli che andranno via sarà abbastanza schietto e sincero".

Cosa succede ora sul mercato del Milan?

Ci potrebbero essere quindi ulteriori novità di mercato per il Milan, sia in entrata che in uscita dopo l'arrivo di Gerry Cardinale a Milanello. L'ultima volta che il numero uno diè passato al centro sportivo rossonero, il club ha chiuso pochi giorni dopo il colpo. Vedremo quali saranno le prossime mosse del Milan.