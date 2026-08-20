Il calciomercato in uscita del Milan punta a sfoltire ulteriormente la rosa a disposizione di Rúben Amorim, definendo il futuro del centrocampista francese Warren Bondo. Il classe 2003, acquistato dal Monza nel gennaio 2025, non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore ed è finito al centro di un fitto intreccio internazionale in Ligue 1, con il Lille in forte pressing dopo l'indiscrezione lanciata dall'esperto di mercato di SportItalia Gianluigi Longari.

L'esclusione dal progetto di Amorim e il rientro dalla Cremonese

Sirene dalla Ligue 1: il Lille sfida Rennes e Lens per Bondo

Le cifre del Milan: cessione a titolo definitivo per evitare la minusvalenza

La storia recente di Warren Bondo in rossonero è stata complessa. Dopo essere stato prelevato dal Monza per 10,5 milioni di euro più 5 di bonus, il mediano di origini congolesi ha faticato a trovare spazio, racimolando appena 164 minuti in 5 apparizioni totali. La scorsa stagione è stato ceduto in prestito alla Cremonese, dove ha collezionato 28 presenze e 1.801 minuti sul terreno di gioco in un'annata culminata con un'amara retrocessione in Serie B all'ultima giornata. Al suo rientro a Milano, Amorim lo ha subito escluso dal progetto, dispensandolo dal raduno e dal ritiro pre-campionato; da settimane, infatti, il ragazzo si allena a parte.Sulle tracce del giovane centrocampista si erano inizialmente mosse l'Udinese (con l'idea di girarlo in Championship al Watford), il suo vecchio club Monza e lo Stoccarda in Bundesliga. Nelle ultime ore, tuttavia, la pista francese è diventata quella di assoluto riferimento. Bondo è finito sul taccuino di, ma secondo quanto riferito da Gianluigi Longari è illa società che si sta muovendo con maggiore decisione per riportare il calciatore transalpino in patria, offrendogli un ruolo centrale nelle rotazioni di centrocampo.Il Milan, che ha blindato il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2029, ha stabilito una strategia chiarissima per questa fase finale della sessione estiva: non si prenderanno in considerazione nuove soluzioni a titolo temporaneo. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è la cessione a titolo definitivo. Per far partire il mediano bastano circadi euro. Questa specifica valutazione economica permetterebbe alle casse rossonere di monetizzare subito e, grazie agli ammortamenti precedenti, di non incappare in una rischiosa minusvalenza a bilancio.