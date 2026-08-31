Calciomercato Milan: Fofana al Lione? Non è ancora certo. E spunta la formula a sorpresa

Ultime ore di calciomercato che per il Milan potrebbero essere decisive per piazza gli ultimi esuberi rimasti. Youssouf Fofana sembrava a un passo dal Lione, ma dalla Francia arrivano notizie differenti.

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Como riportato dagiornalista di RMC Sport diversi club sono interessati a Youssouf Fofana, tra cui appunto il Lione, ma anche l'Hull City in Premier League. Il giocatore, si legge, non ha ancora fatto la sua scelta.

Qui un dettaglio diverso e potenzialmente importante: secondo Fabrice Hawkins la proposta al Milan sarebbe prestito con obbligo di riscatto e non diritto di riscatto. Vedremo se ci saranno ulteriori novità in questa giornata: per il Diavolo sarebbe fondamentale garantirsi un introito con un eventuale obbligo di riscatto per il mediano francese.

I nodi del bilancio rossonero e la situazione degli esuberi

Un altro possibile addio in casa Milan che garantirebbe un impatto minore al bilancio. Il Diavolo è riuscito a cedere in prestito sia Santiago Gimenez sia Nkunku: con la probabile uscita di Fofana, resterebbe a Milano solo Tomori tra gli esuberi identificati da Ruben Amorim.

Fofana, sulla carta, sarebbe stato un mediano molto interessante per il 3-4-2-1 dei rossoneri: fisico, di corsa e bravo nel verticalizzare. Invece l'allenatore portoghese ha preferito puntare su Yunus Musah e sul giovane Comotto per completare il reparto insieme a Modric, Rabiot e Jashari.

Il bilancio degli ingaggi: quanto risparmia il Milan con le cessioni

Leao: 5 milioni di euro

5 milioni di euro Nkunku: 5 milioni di euro

5 milioni di euro Fofana: 3 milioni di euro

3 milioni di euro Gimenez: 2,5 milioni di euro

Con la prossima uscita del mediano, il Diavolo risparmia molto anche a livello di stipendi:

Per un risparmio totale di circa 15,5 milioni di euro. Vedremo quale sarà la squadra finale di Fofana in queste ultime ore di mercato.