Mercato Milan, per Amorim una rivoluzione in attacco: il reparto si è rinforzato? L'analisi

Siamo oramai alle fasi finali del mercato del Milan e, a meno di clamorose sorprese, il Diavolo non dovrebbe chiudere altri colpi in attacco e non ci dovrebbero essere altre uscite. Per questo è interessante andare ad analizzare come è cambiato il reparto in questi mesi e se ci sono i calciatori giusti per il tipo di calcio che vuole giocare Ruben Amorim.

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C'è stata una vera e propria rivoluzione, anche silenziosa se vogliamo: è rimasto solo Christian Pulisic. Lo statunitense, però, non giocherà più come prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, ma agirà come trequartista di sinistra nel

Cosa cambia in questo caso? Pulisic ha giocato molto bene nella prima parte della stagione, mentre ha fatto tanta fatica dall'inizio del 2026. Sulla carta, partendo di nuovo esterno da sinistra, dovrebbe tornare ai suoi livelli calpestando spazi di campo a lui più congeniali.

La girandola degli avvicendamenti nell'attacco del Milan

L'avvicendamento Giménez-Ramos: il messicano vola al Porto e lascia il posto alla nuova boa portoghese da 70 milioni

il messicano vola al Porto e lascia il posto alla nuova boa portoghese da 70 milioni La staffetta Rafael Leão-Alphadjo Cisse: l'addio del numero 10 lancia in pianta stabile il talento classe 2006

l'addio del numero 10 lancia in pianta stabile il talento classe 2006 Il cambio Füllkrug-Francesco Camarda: il tedesco non viene riscattato per fare spazio al gioiello classe 2008

il tedesco non viene riscattato per fare spazio al gioiello classe 2008 Il passaggio Nkunku-Omari Hutchinson: il francese torna a Lipsia e lascia la trequarti destra al mancino inglese

il francese torna a Lipsia e lascia la trequarti destra al mancino inglese La conferma di Christian Pulisic: l'unico superstite dello scorso anno pronto a riprendersi la fascia sinistra

Il riscatto di Gonçalo Ramos e l'addio doloroso di Rafael Leão

La dirigenza rossonera ha modificato radicalmente le caratteristiche dei suoi interpreti offensivi attraverso queste cinque mosse chiave:Santiago Giménez è stato in prestito con diritto di riscatto al Porto: al suo posto, come prima punta titolare, sono stati investiti più di 70 milioni per. Il messicano era partito tra i titolari con Allegri, segnando un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce. Poi il problema alla caviglia ha di fatto messo una pietra tombale su una stagione chiusa con una sola rete a referto.

Gonçalo Ramos ha giocato solo due partite con la maglia del Milan, ma ha già dimostrato di essere un pezzo fondamentale del calcio di Amorim: la squadra si basa su di lui tantissimo grazie alle qualità spalle alla porta del portoghese. In più ha già pareggiato il conto di gol del messicano. Sulla carta questo è un upgrade sensibile rispetto alla scorsa stagione.

Ceduto anche Rafael Leão: il portoghese, nonostante un ruolo non suo, l'infortunio al polpaccio e la rogna pubalgia, è stato comunque tra gli attaccanti più prolifici del Milan. 10 gol e 3 assist con tutti i limiti già citati. Sulla carta (non lo sapremo mai) Rafa non aveva le giuste caratteristiche per giocare da trequartista con Amorim: mancava quello spunto sul breve e le qualità per giocare sullo stretto.

Le scommesse di Ruben Amorim: i gioielli Cisse, Camarda e Hutchinson

Al suo posto è arrivato di fatto: il classe 2006 (in attesa del miglior Pulisic) è partito titolare sia contro il Torino sia contro il Verona trovando subito il gol. È un talento dalle qualità indiscutibili, ma dovrà crescere con calma e, ad oggi, è ancora una scommessa.

Altro cambio sempre tra le punte: Niclas Füllkrug non è stato riscattato. Il tedesco, arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio, non ha mai lasciato il graffio nella sua avventura in rossonero trovando una sola rete (contro il Lecce) e dando pochi spunti positivi (contro il Lecce appunto e contro la Fiorentina). Al suo posto è tornato a casa Francesco Camarda: come Cisse, la giovane punta classe 2008 è una scommessa di Amorim che non ha paura di puntare sui talenti da lanciare. Anche in questo caso bisognerà aspettare, ma sulla carta non è difficile fare meglio dell'ex Borussia Dortmund.

Ultimo cambio in attacco: Nkunku è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Lipsia. Il francese aveva dato dei segnali positivi, specialmente a fine stagione e aveva tutte le caratteristiche per fare benissimo nel calcio di Amorim. Al suo posto è arrivato Omari Hutchinson: inglese che giocherà come trequartista di destra. Piede mancino, bravo nel breve e nell'uno contro uno, tutte qualità fortemente volute da Amorim. Anche in questo caso si tratta di una scommessa per la Serie A.

In generale, viste le caratteristiche di chi è stato ceduto e di chi è arrivato, l'attacco del Milan sembra molto più vicino all'idea di calcio del suo nuovo allenatore. Bisognerà attendere la fine della stagione per verificare se le scelte della dirigenza saranno state giuste o meno.