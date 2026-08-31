Tentativo del Padova per Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 in uscita dal Milan: i dettagli dall'esperto di mercato Nicolò Schira
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Nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato, il Milan sta cercando di piazzare quanti più esuberi possibili. Le ultime novità riguardano Kevin Zeroli, finito nel mirino di un club di Serie B.
Calciomercato Milan, il Padova piomba su Zeroli: la formulaStando a quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account X, il Padova avrebbe chiesto informazioni al Milan per Zeroli. La società veneta ha proposto al club rossonero un trasferimento in prestito, scrive l'esperto di mercato. Se l'operazione dovesse andare in porto, il classe 2005 giocherebbe la sua seconda stagione consecutiva in Serie B dopo le esperienze di sei mesi con le maglie di Monza e Juve Stabia.
Le condizioni del MilanIl Milan considera Zeroli un giocatore in uscita: Amorim non lo ha mai incluso negli allenamenti della prima squadra, escludendolo anche dai convocati per il ritiro estivo che ha preso il via lo scorso 12 luglio. La società rossonera preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma a poche ore dal gong di mercato potrebbe prendere in serie considerazione il prestito proposto dal Padova.
Il percorso al Milan e il prestito in Serie BDopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025 Zeroli ha lasciato il Milan in prestito. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al Monza, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare alla Juve Stabia. La sua ultima stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelle 14 partite disputate, il giocatore ha realizzato 2 gol, tra cui la rovesciata contro il Modena che ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. A giugno il ritorno a Milanello, dove Zeroli si sta allenando con la seconda squadra rossonera, in attesa di una risposta definitiva sul proprio futuro.
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