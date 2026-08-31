Nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato, il Milan sta cercando di piazzare quanti più esuberi possibili. Le ultime novità riguardano Kevin Zeroli, finito nel mirino di un club di Serie B.

Calciomercato Milan, il Padova piomba su Zeroli: la formula

Le condizioni del Milan

Il percorso al Milan e il prestito in Serie B

Stando a quanto riferito dasul proprio account X, ilavrebbe chiesto informazioni alper. La società veneta ha proposto al club rossonero un trasferimento in, scrive l'esperto di mercato. Se l'operazione dovesse andare in porto, il classe 2005 giocherebbe la sua seconda stagione consecutiva indopo le esperienze di sei mesi con le maglie di Monza e Juve Stabia.Ilconsideraun giocatore in uscita:non lo ha mai incluso negli allenamenti della prima squadra, escludendolo anche dai convocati per il ritiro estivo che ha preso il via lo scorso 12 luglio. La società rossonera preferirebbe una cessione ama a poche ore dal gong di mercato potrebbe prendere in serie considerazione ilproposto dalDopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025ha lasciato ilin. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare allaLa sua ultima stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelledisputate, il giocatore ha realizzatotra cui lache ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. A giugno il ritorno a Milanello, dove Zeroli si sta allenando con la seconda squadra rossonera, in attesa di una risposta definitiva sul proprio futuro.