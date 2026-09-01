Il nome accostato con maggiore insistenza al Milan nell'ultima giornata di calciomercato è quello di Tiago Gabriel. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'SportMediaset' Orazio Accomando, la società rossonera starebbe facendo un tentativo in extremis per il centrale del Lecce. Un'indiscrezione commentata anche dai due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti nell'ultimo video pubblicato sul loro canale Youtube.

Chi è Tiago Gabriel

Calciomercato Milan, Romano e Moretto fanno chiarezza su Tiago Gabriel

"Da quanto ci risulta l'idea è emersa con la collaborazione di Jorge Mendes, nuovo procuratore da qualche mese di Tiago Gabriel, che è stata suggerita al Milan. Il club ha veramente valutato il giocatore, ma non è una storia di oggi, da quanto ci risulta: non è cioè una trattativa di oggi".

Classe 2004,è reduce dalla sua prima stagione in Serie A al. Eusebio Di Francesco ha subito consegnato al giocatore le chiavi della difesa, come dimostrano le 37 presenze e i 3220 minuti in campo. Le prestazioni del difensore portoghese hanno attirato le attenzioni di diversi club, ma ilsembra l'unico disposto ad affondare il colpo.il portoghese spicca per forza fisica e abilità nei duelli aerei.Secondoad oggi, non ci sarebbe nessuna trattativa traper

Anche Moretto ha confermato quanto riferito dal collega, spiegando come il nome del portoghese sia stato valutato nei giorni scorsi, ma la pista non sia attuale:

“Quando il Milan doveva ancora capire bene che strada prendere, Jorge Mendes ha parlato con la dirigenza rossonera cercando di proporre il profilo di Tiago Gabriel. È stato un nome valutato dal club nei giorni scorsi, ma non ci risulta che questa pista sia attuale in queste ore. Ad oggi siamo fermi a questo tipo di aggiornamento. Dovesse esserci qualche novità vi aggiorneremo, ma ormai il tempo stringe per tutti".