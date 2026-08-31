Dopo due stagioni a San Siro, Youssouf Fofana è sempre più vicino a lasciare il Milan. Il centrocampista francese potrebbe tornare in Ligue 1, dove ha già giocato dal 2018 al 2024 con le maglie di Strasbutgo e Monaco. Il club pronto ad assicurarsi le prestazioni del classe 1999 è l'Olympique Lione, come spiega l'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Fofana-Lione: le ultime da Moretto

Fofana-Lione, la formula dell'operazione

Il bilancio dell'esperienza di Fofana al Milan