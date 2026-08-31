Il centrocampista del Milan è sempre più vicino al ritorno in Ligue 1: gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di mercato
VIDEO - Milan, Fofana ha terminato le visite mediche | PM News
Dopo due stagioni a San Siro, Youssouf Fofana è sempre più vicino a lasciare il Milan. Il centrocampista francese potrebbe tornare in Ligue 1, dove ha già giocato dal 2018 al 2024 con le maglie di Strasbutgo e Monaco. Il club pronto ad assicurarsi le prestazioni del classe 1999 è l'Olympique Lione, come spiega l'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Calciomercato Milan, Fofana-Lione: le ultime da MorettoSecondo quanto riportato da Moretto, il Lione avrebbe inviato al Milan e a Fofana tutti i documenti per completare il trasferimento. La società rossonera ha già accettato la proposta del club francese, ma per chiudere l'operazione manca ancora il via libera del giocatore. Oltre ai 'Gones', anche Hull City e Galatasaray hanno mosso passi concreti per provare a tesserare il classe 1999. A poche ore dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, però, la squadra guidata dall'ex tecnico rossonero Paulo Fonseca sembra in netto vantaggio.
Fofana-Lione, la formula dell'operazioneStando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i due club avrebbero trovato un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Se il Lione dovesse esercitare la clausola per trattenere Fofana, scatterebbe in automatico un contratto valido fino al 30 giugno 2031 già pattuito tra le parti. L'operazione permetterebbe al Milan di liberarsi di un giocatore che non rientra nei piani del tecnico Ruben Amorim, oltre che di uno stipendio lordo di 5,5 milioni di euro a stagione.
Il bilancio dell'esperienza di Fofana al MilanL’esperienza di Fofana in maglia rossonera è stata un alternarsi di luci e ombre. Nelle sue due stagioni al Milan, il centrocampista francese ha collezionato 3 gol e 13 assist in 88 presenze tra campionato e coppe. L’unico trofeo conquistato resta la Supercoppa Italiana del 2025. Nonostante il contributo fornito in passato, il giocatore era ormai finito ai margini del nuovo progetto tecnico, rendendo necessaria la cessione in questa sessione estiva.
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