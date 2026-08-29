Milan-Venezia, segnali chiari per Amorim e la dirigenza: servono due colpi cruciali sul mercato

Il bilancio dopo Milan-Venezia 2-0. I rossoneri volano in classifica, ma dal campo arrivano segnali chiari: servono ancora due colpi dal mercato
Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Milan-Venezia 2-0, i rossoneri hanno vinto le prime due partite della stagione, ma ci sono ancora dubbi sulla rosa del Diavolo in questo momento.
Cosa manca alla trequarti rossonera per il gioco di AmorimPartiamo dalla trequarti rossonera: Cisse e Loftus-Cheek si applicano al 100%, si muovono e cercano di svolgere al meglio i compiti richiesti. Il problema è che manca ancora della qualità lì in avanti. Al Milan serve un profilo con queste caratteristiche specifiche:
- Un calciatore in grado di saltare l'uomo nel breve
- Un elemento capace di dialogare al meglio con Ramos
- Un profilo in grado di inserirsi verticalmente in area di rigore
Rabiot e Saelemaekers sono innesti di qualità senza dubbio, ma non bastano. In attesa di un Pulisic al massimo della forma, la dirigenza del Milan deve chiudere per un trequartista mancino che possa giocare a destra e che possa aumentare sensibilmente il tasso tecnico della trequarti rossonera.
I dubbi in difesa: l'impatto di Gila e le necessitàL'altro reparto che lascia ancora dubbi è la difesa: Mario Gila ha avuto un impatto clamoroso. L'ex Lazio regge un reparto quasi da solo. Ma si vede anche a occhio nudo la differenza che c'è tra lo spagnolo e gli altri difensori del Milan.
De Winter è un calciatore che ha qualità indiscutibili e che può ancora crescere. Ma ad Amorim serve un altro centrale di qualità e che sappia iniziare la manovra dal basso. Il solo Gila non basta per tutta la stagione.
Dopo un mercato oculato e caratterizzato dai grandi investimenti, sarebbe un peccato chiudere senza altri due colpi che sembrano fondamentali per questa e per le prossime stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA