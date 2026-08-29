Milan-Venezia, segnali chiari per Amorim e la dirigenza: servono due colpi cruciali sul mercato

Milan-Venezia 2-0, i rossoneri hanno vinto le prime due partite della stagione, ma ci sono ancora dubbi sulla rosa del Diavolo in questo momento.

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Cosa manca alla trequarti rossonera per il gioco di Amorim

Un calciatore in grado di saltare l'uomo nel breve

Un elemento capace di dialogare al meglio con Ramos

Un profilo in grado di inserirsi verticalmente in area di rigore

Il calciomercato è ancora aperto (si chiude il primo settembre alle ore 20 italiane) e il Milan ha ancora la possibilità di chiudere un paio di colpi importanti. I rossoneri non sono stati perfetti contro il Venezia, ma si vede chiaramente che tutta la squadra vuole applicare al meglio i dettami tecnici chiesti da Ruben Amorim. Servirà del tempo ovviamente, non è una transizione automatica. È chiaro, però, che mancano ancora un paio di elementi fondamentali.Partiamo dalla trequarti rossonera: Cisse e Loftus-Cheek si applicano al 100%, si muovono e cercano di svolgere al meglio i compiti richiesti. Il problema è che manca ancora della qualità lì in avanti. Al Milan serve un profilo con queste caratteristiche specifiche:

Rabiot e Saelemaekers sono innesti di qualità senza dubbio, ma non bastano. In attesa di un Pulisic al massimo della forma, la dirigenza del Milan deve chiudere per un trequartista mancino che possa giocare a destra e che possa aumentare sensibilmente il tasso tecnico della trequarti rossonera.

I dubbi in difesa: l'impatto di Gila e le necessità

L'altro reparto che lascia ancora dubbi è la difesa:. L'ex Lazio regge un reparto quasi da solo. Ma si vede anche a occhio nudo la differenza che c'è tra lo spagnolo e gli altri difensori del Milan.

De Winter è un calciatore che ha qualità indiscutibili e che può ancora crescere. Ma ad Amorim serve un altro centrale di qualità e che sappia iniziare la manovra dal basso. Il solo Gila non basta per tutta la stagione.

Dopo un mercato oculato e caratterizzato dai grandi investimenti, sarebbe un peccato chiudere senza altri due colpi che sembrano fondamentali per questa e per le prossime stagioni.