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LA PARTITA

Milan-Venezia 2-0, commento e analisi della partita

Un tiro al bersaglio con pessimi tiratori. Questo il riassunto del primo tempo di Milan-Venezia, una partita che a un certo punto per i rossoneri sembrava maledetta. La prima frazione si chiude inspiegabilmente sul risultato di 0-0, ma le occasioni da gol per gli uomini di Ruben Amorim sono fin dall'inizio tantissime. Goncalo Ramos, in particolare, si divora almeno due gol e ha sui piedi anche un altro paio di situazioni potenzialmente pericolose. Senza contare quelle di Samuel Chukwueze e altri. Insomma, un primo tempo che doveva chiudersi con il Milan avanti di molti gol si chiude invece senza reti. Occhio però, anche il Venezia è stato pericoloso in un paio di circostanze. A differenza di Torino, stavolta il Milan ha concesso un paio di buchi di troppo. Tuttavia, si è vista anche la fase difensiva, con una squadra ben compatta e con una linea a cinque.

La ripresa vede un fisiologico calo del Milan, che ha comunque subito un paio di occasioni per sbloccare il risultato, ma continua a fallirle. D'altro canto, il Venezia si rende più pericoloso con incursioni dalla fascia destra rossonera, colpevole un Samuel Chukwueze non troppo attento. Quando inizia ad aleggiare lo spettro del pareggio a reti bianche, però, Goncalo Ramos tira fuori dal cilindro un gol spettacolare. Il più difficile che avrebbe potuto fare. Da lì parte la gestione, che porta anche al raddoppio all'ultimo minuto su autogol, propiziato da Jashari.

Ecco quindi le Pagelle della Difesa di Milan-Venezia 2-0 >>>

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