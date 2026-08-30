Come confermato da PianetaMilan Omari Hutchinson è il nuovo colpo del Milan: i dettagli. Oggi a Milano. E occhio al retroscena

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video

Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video

Milan, ultimi giorni di mercato con il primo botto: grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan può confermare la chiusura dell'affare Omari Hutchinson per la trequarti rossonera (prima chiamata di Tom Collomosse giornalista del Daily Mail Sport).

Secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, l'operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest. Prossimi passi prima le visite mediche e poi la firma sul contratto con il Diavolo. Il giocatore è atteso oggi alle 20 presso l'aeroporto di Milano Linate.

Perché Ruben Amorim ha scelto il talento di Omari Hutchinson

Ma perché il Milan e Ruben Amorim hanno puntato sul profilo del classe 2003? Sempre grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, possiamo dirvi che il Diavolo ha puntato su Hutchinson perché molto forte nell'uno contro uno e nella conduzione della palla.
Milan, colpo Hutchinson: stasera a Milano. I dettagli, perché Amorim lo vuole e un retroscena | PM

Viene ritenuto un ottimo crossatore e un buon costruttore per i compagni. Viene molto apprezzato per le doti fisiche tra cui velocità, sprint, accelerazioni e decelerazioni. La convinzione dei rossoneri è che il suo profilo si adatterà molto bene a una squadra dominante che vuole gestire il possesso palla come il Milan di Ruben Amorim. Per l'allenatore portoghese è un profilo giusto per il ruolo di trequartista di destra.

Il retroscena di mercato e la nuova trequarti del Milan

PianetaMilan può svelarvi anche un altro retroscena: sul talento inglese c'era anche l'interesse da parte della Premier League anche disposti a chiudere l'operazione con il Nottingham Forest a titolo definitivo, ma il giocatore ha scelto con forza il Milan.

La trequarti rossonera dovrebbe essere quindi composta da Cisse, Pulisic e Saelemaekers a sinistra, Rabiot, Hutchinson e Loftus-Cheek a destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti