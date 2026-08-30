Milan, colpo Hutchinson: stasera a Milano. I dettagli, perché Amorim lo vuole e un retroscena | PM

Come confermato da PianetaMilan Omari Hutchinson è il nuovo colpo del Milan: i dettagli. Oggi a Milano. E occhio al retroscena
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Milan, ultimi giorni di mercato con il primo botto: grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan può confermare la chiusura dell'affare Omari Hutchinson per la trequarti rossonera (prima chiamata di Tom Collomosse giornalista del Daily Mail Sport).
Perché Ruben Amorim ha scelto il talento di Omari HutchinsonMa perché il Milan e Ruben Amorim hanno puntato sul profilo del classe 2003? Sempre grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, possiamo dirvi che il Diavolo ha puntato su Hutchinson perché molto forte nell'uno contro uno e nella conduzione della palla.
Viene ritenuto un ottimo crossatore e un buon costruttore per i compagni. Viene molto apprezzato per le doti fisiche tra cui velocità, sprint, accelerazioni e decelerazioni. La convinzione dei rossoneri è che il suo profilo si adatterà molto bene a una squadra dominante che vuole gestire il possesso palla come il Milan di Ruben Amorim. Per l'allenatore portoghese è un profilo giusto per il ruolo di trequartista di destra.
Il retroscena di mercato e la nuova trequarti del MilanPianetaMilan può svelarvi anche un altro retroscena: sul talento inglese c'era anche l'interesse da parte della Premier League anche disposti a chiudere l'operazione con il Nottingham Forest a titolo definitivo, ma il giocatore ha scelto con forza il Milan.
La trequarti rossonera dovrebbe essere quindi composta da Cisse, Pulisic e Saelemaekers a sinistra, Rabiot, Hutchinson e Loftus-Cheek a destra.
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