Giornata ricca di novità per il Milan di Amorim. Il mercato continua a tenere banco, con Gimenez (partito in direzione Porto) che ha lasciato il posto al giovane Omari Hutchinson, arrivato pochi minuti fa a Milano. Ma non è tutto, Fofana potrebbe salutare a breve il diavolo per trasferirsi in Premier League.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Gimenez lascia l'Italia

Arrivato Hutchinson

Mercato chiuso?

Fofana prossima uscita

Santiago Gimenez lascia il Milan. l'attaccane messicano è partito nelle scorse ore da Linate direzione Porto, dove svolgerà le visite mediche e firmerà con il club portoghese di Farioli L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus, facilmente raggiungibili. Una cessione che permette al Milan di' sfoltire il proprio reparto offensivo.Il Milan ha chiuso per il giovane Omari Hutchinson, classe 2003. Il giovane, atterrato pochi minuti fa a Linate, sosterrà le solite visite mediche di rito ormai nella giornata di domani. L'operazione prevede un prestito oneroso superiore ai 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato oltre i 40 milioni. Decisivo il pressing serrato di Amorim, che ha voluto parlare telefonicamente con il giovane per presentargli quello che è il progetto rossonero.A tre giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, il Milan valuta di non intervenire ulteriormente in difesa, nonostante una rosa particolarmente corta. Gila, De Winter e Pavlovic sono i titolari, con Gabbia come unica alternativa di esperienza. La dirigenza avrebbe optato per il 'no-buy', preferendo valorizzare gli elementi presenti all'interno della rosa come, ad esempio, Diawara e Vladimirov o, all'occorrenza, adattare Terracciano e Bartesaghi.Youssouf Fofana è sempre più vicino all'addio al Milan: Amorim lo ha messo fuori progetto e, entro la giornata di domani, è attesa la decisione del francese sul suo futuro. Le piste principali portano a Galatasaray e Premier League, con un possibile prestito on diritto di riscatto. L'uscita del francese garantirebbe al Milan di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi e liberare lo spazio a centrocampo dove, ad oggi sono già presenti Modric, Jashari, Musah e Comotto.