Mercato sempre caldo in casa Milan. Sebbene Samuele Ricci non sia stato inserito formalmente nella lista degli esuberi del club, la sua permanenza in rossonero resta fortemente in bilico. Ad un solo anno dal suo arrivo dal Torino, il centrocampista classe 2001 è ufficialmente sul mercato: di fronte ad un'offerta congrua la dirigenza rossonera è pronta lasciarlo partire.

Milan, Ricci verso il Como?

Come riferito dall'esperto di mercatola pista più concreta in queste ore porta al Como. I due club hanno avviato una trattativa per trovare l'incastro economico ideale. I rossoneri spingono per una cessione a titolo definitivo o in alternativa un prestito con obbligo di riscatto

La società lariana invece preferirebbe un'operazione in prestito con opzione. Per quanto riguarda il lato del giocatore, non si registrano ostacoli. Ricci ha dato la sua piena disponibilità e si è detto aperto al progetto guidato da Fàbregas. Lee parti continuano a trattare per cercare di colmare la distanza sulla formula dell'operazione e trovare per l'appunto un punto d'incontro nei prossimi giorni.