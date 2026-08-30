Il piano di Gerry Cardinale per instaurare una collaborazione tra Milan e Tolosa: i giovani rossoneri in Francia per maturare, sulla scia del modello Chelsea
Dopo il recente trasferimento in prestito di David Odogu al Tolosa, il patron di RedBird Gerry Cardinale intende intensificare i rapporti tra le due società sotto il suo controllo. L'obiettivo è trasformare il club francese in uno spazio dove permettere ai giovani talenti del Milan di crescere senza eccessive pressioni.
Milan-Tolosa, il piano di CardinaleRedBird ha acquisito l'85% del Tolosa nel luglio 2020, due anni prima di rilevare il Milan da Elliott nell'agosto 2022 per 1,2 miliardi di euro. Fino a questo momento, le due realtà sono rimaste distanti, ma Cardinale ha intenzione di inaugurare una collaborazione continuativa nel prossimo futuro. Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, l’idea del patron rossonero è quella di creare un asse simile a quello tra Chelsea e Strasburgo, entrambi sotto la proprietà del gruppo BlueCo.
Le multiproprietà in giro per il mondoNel mondo del calcio, la multiproprietà è un fenomeno ormai consolidato. Oltre a BlueCo, tra gli esempi più rilevanti troviamo il gruppo Red Bull (proprietario di Lipsia, Salisburgo, Bragantino e NY Red Bulls) e il City Football Group (Manchester City, New York city, Melbourne City, Torque, Girona, Lommel, Troyes, Palermo e Bahia).
Spazio ai giovani per velocizzare la crescitaL’intenzione del numero uno di RedBird è quella di spedire in Francia i giovani che non troverebbero spazio al Milan. Il trasferimento di Odogu al Tolosa rappresenta soltanto la prima di una lunga serie di operazioni destinate a concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato. I rossoneri in erasmus in Ligue 1 avranno la possibilità di giocare con maggiore continuità in un campionato competitivo, con l’obiettivo di rientrare in Italia già pronti per la prima squadra.
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