Dopo il recente trasferimento in prestito di David Odogu al Tolosa, il patron di RedBird Gerry Cardinale intende intensificare i rapporti tra le due società sotto il suo controllo. L'obiettivo è trasformare il club francese in uno spazio dove permettere ai giovani talenti del Milan di crescere senza eccessive pressioni.

Milan-Tolosa, il piano di Cardinale

Le multiproprietà in giro per il mondo

Spazio ai giovani per velocizzare la crescita

ha acquisito l'85% delnel luglio 2020, due anni prima di rilevare ilda Elliott nell'agosto 2022 per 1,2 miliardi di euro. Fino a questo momento, le due realtà sono rimaste distanti, maha intenzione di inaugurare unaCome appreso dalla redazione di, l’idea del patron rossonero è quella di creare un asse simile a quello traentrambi sotto la proprietà del gruppo BlueCo.Nel mondo del calcio, la multiproprietà è un fenomeno ormai consolidato. Oltre a BlueCo, tra gli esempi più rilevanti troviamo il(proprietario di Lipsia, Salisburgo, Bragantino e NY Red Bulls) e il(Manchester City, New York city, Melbourne City, Torque, Girona, Lommel, Troyes, Palermo e Bahia).L’intenzione del numero uno diè quella di spedire in Francia i giovani che non troverebbero spazio al. Il trasferimento di Odogu alrappresenta soltanto la prima di una lunga serie di operazioni destinate a concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato. I rossoneri in erasmus in Ligue 1 avranno la possibilità dicon l’obiettivo di rientrare in Italia già pronti per la prima squadra.