David Odor lascai temporaneamente il Milan per trasferirsi alla corte del Tolosa, in Ligue 1: il comunicato del club rossonero
Prosegue a ritmo serrato il lavoro della dirigenza del Milan sul fronte uscite per sfoltire l'organico. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del difensore David Odogu al Tolosa.
Milan, Odogu vola in FranciaIl centrale classe 2006 lascia così Milanello per approdare il Ligue 1, un campionato da sempre ideale per la maturazione tecnica e fisica dei giovani talenti. Con la maglia del Tolosa, il centrale italo-tedesco avrà la concreta opportunità di accumulare il giusto minutaggio, ma soprattutto potrà confrontarsi con un calcio molto competitivo e collezionare l'esperienza sul campo necessaria per poi rientrare alla base con un bagaglio ancora più ricco.
Nel salutare il calciatore, augurandogli il meglio per questa nuova parentesi professionale, la società di via Aldo Rossi ha accompagnato la nota ufficiale con i consueti auguri di rito:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore David Odogu al Toulouse FC. Il Club augura a David le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Probabile formazione: dove giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim
Live
Calciomercato Milan, Moreira: visite terminate, ora l'idoneità sportiva | LIVE
News Calciomercato
Milan Top News: Moreira a Milano, intrigo Leão-Chelsea e clamoroso maxi scambio con la Juve
News Calciomercato
Milan, ritorno al passato per Nkunku: il RB Lipsia spinge per riprenderselo. La situazione
Live
Mercato Milan LIVE | Visite per Moreira. Leão tra Arabia e Inghilterra. Nkunku torna a Lipsia?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti