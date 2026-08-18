Prosegue a ritmo serrato il lavoro della dirigenza del Milan sul fronte uscite per sfoltire l'organico. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del difensore David Odogu al Tolosa.

Milan, Odogu vola in Francia

Il centrale classe 2006 lascia così Milanello per approdare il Ligue 1, un campionato da sempre ideale per la maturazione tecnica e fisica dei giovani talenti. Con la maglia del Tolosa, il centrale italo-tedesco avrà la concreta opportunità di accumulare il giusto minutaggio, ma soprattutto potrà confrontarsi con un calcio molto competitivo e collezionare l'esperienza sul campo necessaria per poi rientrare alla base con un bagaglio ancora più ricco.

Nel salutare il calciatore, augurandogli il meglio per questa nuova parentesi professionale, la società di via Aldo Rossi ha accompagnato la nota ufficiale con i consueti auguri di rito:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore David Odogu al Toulouse FC. Il Club augura a David le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva"