Hutchinson il trequartista per Amorim. Ecco la formula. E spunta un retroscena

Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo e il Milan lavora per un nuovo trequartista e anche un nuovo difensore centrale.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Perché Ruben Amorim vuole Omari Hutchinson nel 3-4-2-1 del Milan

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Omari Hutchinson dovrebbe essere il primo colpo last minute dei rossoneri. La rosea svela anche un retroscena: l’affare era stato pensato come uno scambio di prestiti tra lui e il rossonero Fofana, opzione però sfumata. L'inglese del Nottingham Forest, comunque, dovrebbe sbarcare presto a Milano. Ieri sera il suo arrivo in città per visite mediche e firma già oggi non era ancora confermato. L'operazione tra i club si è chiusa con la formula a titolo temporaneo: si tratta di unPerché Amorim lo vuole per il suo Milan? Hutchinson può essere schierato sia dietro la punta sia come esterno d'attacco ed è molto bravo nel dribbling nello stretto sfruttando al meglio la sua abilità.

Può essere schierato proprio a destra, dove può sfruttare il suo piede forte mancino per rientrare e tirare a giro o crossare sul secondo palo. Bravo anche a cercare i compagni in profondità e a dialogare con i compagni. Nel 3-4-2-1 rossonero giocherebbe come trequartista di destra. Il trequartista inglese non ha trovato molto spazio nell'ultima stagione in Premier League.

Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:

Partite giocate (da titolare): 31 (17)

31 (17) Minuti in campo: 1694 (55 per partita)

1694 (55 per partita) Gol: 1

1 Gol attesi (xG): 1.94

1.94 Assist: 5

5 Assist attesi (xA): 3.91

3.91 Grandi occasioni create: 8

8 Passaggi chiave: 1.1 a partita

1.1 a partita Tocchi per partita: 32.5

32.5 Dribbling riusciti: 1.3 a partita (52%)

Le gerarchie sulla trequarti rossonera: scommessa o certezza?

La situazione sulla trequarti del Milan sarebbe quindi chiara: a destra il titolare (quando sarà al meglio) è Pulisic con Cisse e Saelemaekers come alternative. A destra, a questo punto, si candida Rabiot al ruolo da titolare con Loftus-Cheek e proprio Hutchinson come alternative.

Dal punto di vista numerico il reparto sarebbe completo, anche per quanto riguarda la duttilità delle caratteristiche. Forse, però, sarebbe servito un trequartista più pronto per fare il salto di qualità, mentre l'inglese arriva come una scommessa degli ultimi giorni di mercato.