Hutchinson il trequartista per Amorim. Ecco la formula. E spunta un retroscena

Clamoroso retroscena di mercato svelato da La Gazzetta dello Sport su Omari Hutchinson al Milan. L'affare saltato con Fofana e i dettagli sul prestito
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Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo e il Milan lavora per un nuovo trequartista e anche un nuovo difensore centrale.
Perché Ruben Amorim vuole Omari Hutchinson nel 3-4-2-1 del MilanPerché Amorim lo vuole per il suo Milan? Hutchinson può essere schierato sia dietro la punta sia come esterno d'attacco ed è molto bravo nel dribbling nello stretto sfruttando al meglio la sua abilità.
Può essere schierato proprio a destra, dove può sfruttare il suo piede forte mancino per rientrare e tirare a giro o crossare sul secondo palo. Bravo anche a cercare i compagni in profondità e a dialogare con i compagni. Nel 3-4-2-1 rossonero giocherebbe come trequartista di destra. Il trequartista inglese non ha trovato molto spazio nell'ultima stagione in Premier League.
Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:
- Partite giocate (da titolare): 31 (17)
- Minuti in campo: 1694 (55 per partita)
- Gol: 1
- Gol attesi (xG): 1.94
- Assist: 5
- Assist attesi (xA): 3.91
- Grandi occasioni create: 8
- Passaggi chiave: 1.1 a partita
- Tocchi per partita: 32.5
- Dribbling riusciti: 1.3 a partita (52%)
Le gerarchie sulla trequarti rossonera: scommessa o certezza?La situazione sulla trequarti del Milan sarebbe quindi chiara: a destra il titolare (quando sarà al meglio) è Pulisic con Cisse e Saelemaekers come alternative. A destra, a questo punto, si candida Rabiot al ruolo da titolare con Loftus-Cheek e proprio Hutchinson come alternative.
Dal punto di vista numerico il reparto sarebbe completo, anche per quanto riguarda la duttilità delle caratteristiche. Forse, però, sarebbe servito un trequartista più pronto per fare il salto di qualità, mentre l'inglese arriva come una scommessa degli ultimi giorni di mercato.
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