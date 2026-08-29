È fatta: Omari Hutchinson sarà un nuovo giocatore del Milan. Come confermato da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go", la società rossonera e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento in Italia dell'esterno offensivo inglese classe 2003.

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Calciomercato Milan, è fatta per Hutchinson: la formula dell'affare

Niente investimenti folli da parte di Gerry Cardinale questa volta. Secondo Gianluca Di Marzio, l'accordo trasi poggerebbe sulla base di unLo stipendio del giocatore sarà totalmente a carico della società rossonera.

Una formula che permettere a Cardinale di rimandare l'investimento alla prossima estate dopo i 160 milioni di euro già spesi per Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di domani, domenica 30 agosto, per sostenere le visite mediche, scrive Di Marzio.

Milan, chi è Hutchinson

L'analisi del colpo

Cresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea,si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizzaportando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segnocon la maglia dei 'The Reds'Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste daper il famoso 'trequartista di piede mancino'.Non si tratta di certo di un acquisto che infiamma la piazza, ma ci sono alcuni aspetti interessanti da analizzare dietro al colpo. Le tempistiche e la formula dell'affare suggeriscono come si tratti più di unache di un possibile titolare. Non è da sottovalutare, però, il campionato di provenienza: laPulisic eci insegnano come esuberi di club inglese possano fare la differenza in Serie A. Ovviamente ci sono anche esempi che testimoniano l'opposto, vedi Nkunku e Loftus Cheek. Le caratteristiche del classe 2003 potrebbero fare comodo ad, a partita in corso controche l'inglese può aiutare a scardinare grazie all'abilità nell'uno contro uno.