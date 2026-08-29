Eccolo il trequartista mancino per rinforzare il reparto avanzato di Ruben Amorim: è fatta tra Milan e Nottingham Forest per Omari Hutchinson
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È fatta: Omari Hutchinson sarà un nuovo giocatore del Milan. Come confermato da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go", la società rossonera e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento in Italia dell'esterno offensivo inglese classe 2003.
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Calciomercato Milan, è fatta per Hutchinson: la formula dell'affareNiente investimenti folli da parte di Gerry Cardinale questa volta. Secondo Gianluca Di Marzio, l'accordo tra Milan e Nottingham Forest si poggerebbe sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo stipendio del giocatore sarà totalmente a carico della società rossonera.
Una formula che permettere a Cardinale di rimandare l'investimento alla prossima estate dopo i 160 milioni di euro già spesi per Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di domani, domenica 30 agosto, per sostenere le visite mediche, scrive Di Marzio.
Milan, chi è HutchinsonCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizza 14 gol e 8 assist in 82 presenze, portando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segno una rete e 8 assist con la maglia dei 'The Reds'. Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste da Ruben Amorim per il famoso 'trequartista di piede mancino'.
L'analisi del colpoNon si tratta di certo di un acquisto che infiamma la piazza, ma ci sono alcuni aspetti interessanti da analizzare dietro al colpo Hutchinson. Le tempistiche e la formula dell'affare suggeriscono come si tratti più di una soluzione di emergenza che di un possibile titolare. Non è da sottovalutare, però, il campionato di provenienza: la Premier League. Pulisic e Malen ci insegnano come esuberi di club inglese possano fare la differenza in Serie A. Ovviamente ci sono anche esempi che testimoniano l'opposto, vedi Nkunku e Loftus Cheek. Le caratteristiche del classe 2003 potrebbero fare comodo ad Amorim, a partita in corso contro avversari chiusi e difese basse, che l'inglese può aiutare a scardinare grazie all'abilità nell'uno contro uno.
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