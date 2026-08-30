Musah è già cruciale per Amorim. Occhio alla necessità a sorpresa sul mercato

Analisi approfondita sulla mediana del Milan a pochissime ore dalla fine del mercato. I limiti di caratteristiche nella rosa di Amorim. Musah è cruciale
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Mancano sempre meno giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il club rossonero dovrà chiudere ancora molte operazioni da oggi fino al primo settembre, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le possibili entrate.
Come mediano veloce, fisico, che possa correre e pressare per 90' e che sappia giocare a due tocchi resta il solo Yunus Musah. Nessuno avrebbe mai pensato a questa evenienza, ma lo statunitense è sembrato da subito cruciale per il gioco di Amorim proprio per le caratteristiche poco sopra elencate.
Le statistiche di Yunus Musah in Milan-Venezia (dati da Sofascore)Dopo l'ottima prestazione contro il Torino, Musah si è ripetuto anche contro il Venezia (nonostante il clamoroso gol mancato). Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 0.34
- Assist: 0
- Assist attesi (xA): 0.03
- Grandi occasioni create: 1
- Passaggi accurati: 45/49 (92%)
- Tocchi: 63
- Dribbling (riusciti): 3 (2)
- Conduzioni palla: 10
- Palloni recuperati: 4
- Distanza percorsa: 10.5 km
- Duelli a terra (vinti): 9 (7)
L'identikit del vice-Musah per il centrocampo di Ruben AmorimNon numericamente, ma per quanto riguarda le caratteristiche, ad Amorim servirebbe un mediano che possa dare il cambio a Musah in questa stagione.
Nonostante sia un centrocampista dalla corsa quasi inesauribile, anche l'ex Valencia avrà bisogno di rifiatare prima o poi. Vedremo se la dirigenza rossonera penserà anche a questa esigenza in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato.
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