Milan, colpo Hutchinson. Santiago Giménez: accordo col Porto. Altri due acquisti in arrivo?

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Hutchinson il rinforzo per la trequarti. Due opzioni per le fasce e occhio a due nomi per la difesa. Santiago Giménez accordo con il Porto. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Santiago Giménez a un passo dal Porto

"Il Porto raggiunge un accordo verbale per ingaggiare Santi Giménez dall'AC Milan, ci siamo! Prestito a costo zero, 18 milioni di euro più bonus come clausola di opzione d'acquisto che potrebbe diventare obbligatoria in base al tempo di gioco e agli obiettivi. Giménez volerà presto in Portogallo per completare il trasferimento."

Altra cessione in casa Milan: ecco gli ultimissimi aggiornamenti dal giornalista

Una cessione importante per i rossoneri che si liberano di un altro stipendio e che lasciano completo spazio a Camarda come vice di Ramos.

Importante novità anche per l'attaccante messicano: le sue qualità sono indiscutibili, ma con il Milan non si è mai trovato. Cambiare aria e anche campionato potrebbe farlo bene e farlo tornare alla grande prima punta che era in Olanda.

Il nuovo trequartista sarà Hutchinson

Come scrive La Gazzetta dello Sport,dovrebbe essere il primo colpo last minute dei rossoneri. La rosea svela anche un retroscena: l’affare era stato pensato come uno scambio di prestiti tra lui e il rossonero Fofana, opzione però sfumata.

L'inglese del Nottingham Forest, comunque, dovrebbe sbarcare presto a Milano. Ieri sera il suo arrivo in città per visite mediche e firma già oggi non era ancora confermato. L'operazione tra i club si è chiusa con la formula a titolo temporaneo: si tratta di un prestito oneroso.

Trequartista classe 2003 di piede mancino, dovrebbe essere un'altra alternativa a destra per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Sulla carta la prima opzione dovrebbe essere Adrien Rabiot, con Hutchinson e Loftus-Cheek alle sue spalle. Vedremo se questo piano funzionerà.

Cercasi rinforzo per le fasce

Il primo settembre si chiuderà la sessionee il Milan sarà attivo fino all'ultimo momento: occhi anche sugli esterni dove potrebbe essere un fattore il procuratore Jorge Mendes.

Come scrive Tuttosport fra i suoi assistiti ha Alex Balde, terzino sinistro del Barcellona che i catalani potrebbero cedere per 40-50 milioni. Nelle ultime ore è stato proposto anche Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro del Manchester City.

Con Moreira che dovrebbe giocare più a destra rispetto a sinistra, il Milan potrebbe quindi investire ancora sulle fasce per rinforzare la parte sinistra del campo. Potrebbe servire un profilo con caratteristiche diverse rispetto a Bartesaghi ed Estupiñán.

Yoro e non solo: colpo in difesa?

Il Milan potrebbe pensare anche a un rinforzo per quanto riguarda il reparto difensivo. Per Tuttosport attenzione a, centrale del Manchester United. Fra gli altri nomi importanti sui quali il Milan ragiona c’è sempre il difficilissimo

Queste potrebbero essere le due opzioni al momento vive per rinforzare il reparto arretrato: sarebbero comunque due colpi complessi da mettere a punto a pochi giorni dalla fine. Il francese viene valutato circa 50 milioni di euro, mentre il portoghese dello Sporting ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Entrambi potrebbero essere dei profili ideali per il calcio di Amorim: entrambi veloci e molto bravi con i piedi e nell'impostazione dal basso. Uno dei due potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle difensivo rossonero.