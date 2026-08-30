Scenario pazzesco svelato da Tuttosport a pochissimi giorni dal gong del calciomercato rossonero. Spuntano Balde e Aït-Nouri: cifre, dati e dettagli

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video

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Il primo settembre si chiuderà la sessione estiva di calciomercato e il Milan sarà attivo fino all'ultimo momento alla ricerca di rinforzi. Non solo il trequartista, occhi anche sugli esterni dove potrebbe essere un fattore il procuratore Jorge Mendes.

Come scrive Tuttosport fra i suoi assistiti ha Alex Balde, terzino sinistro del Barcellona che i catalani potrebbero cedere per 40-50 milioni. Nelle ultime ore è stato proposto anche Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro del Manchester City. Classe 2001 è valutato circa 40 milioni di euro dal sito transfermarkt.it.

Vediamo i numeri dei due giocatori nella stagione appena passata (dati da Sofascore).

Mercato Milan, colpo per le fasce? Occhio alle occasione Balde e Aït-Nouri

Le statistiche di Alex Balde nel Barcellona (Liga spagnola)

Partiamo con il terzino del Barcellona e le sue statistiche nel campionato spagnolo:
  • Presenze: 28
  • Partite da titolare: 21
  • Gol: 0
  • Gol attesi (xG): 0.62
  • Assist: 2
  • Assist attesi (xA): 2.10
  • Tocchi a partita: 57.7
  • Grandi occasioni create: 4
  • Palloni recuperati a partita: 3.3
  • Dribblato dagli avversari a partita: 0.3
  • Duelli totali vinti: 3.3 (58%)

Le statistiche di Rayan Aït-Nouri in Premier League

Passiamo poi alle statistiche di Aït-Nouri in Premier League:
  • Presenze: 17
  • Partite da titolare: 12
  • Gol: 0
  • Gol attesi (xG): 0.59
  • Assist: 2
  • Assist attesi (xA): 2.02
  • Tocchi a partita: 51.5
  • Grandi occasioni create: 2
  • Palloni recuperati a partita: 2.9
  • Dribblato dagli avversari a partita: 0.4
  • Duelli totali vinti: 4.8 (56%)

L'analisi tattica dei due esterni: come giocherebbero con Amorim

Per il Milan sarebbe importante trovare un'altra opzione sulla fascia sinistra: per questo sia Bartesaghi sia Estupiñán hanno mostrato i loro limiti nella scorsa stagione e Amorim potrebbe volere un altro tipo di giocatore da sfruttare. Moreira sembra destinato a giocarsi il posto a destra con Chukwueze. Sarebbe fondamentale trovare un altro elemento importante sulle fasce.

Alex Balde è un terzino molto veloce e prettamente offensivo che sfrutta proprio la sua accelerazione per creare i pericoli alle difese avversarie. Bravo anche nel dribbling e nell'uno contro uno. Deve migliorare sulla precisione sui cross e anche su alcune letture difensive.

Rayan Aït-Nouri è un laterale mancino dalle spiccate doti tecniche e gioca più con i compagni rispetto a Balde. Anche lui è molto bravo nel dribbling e nell'uno contro uno.

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