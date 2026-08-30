Mercato Milan, colpo per le fasce? Occhio alle occasione Balde e Aït-Nouri

Il primo settembre si chiuderà la sessione estiva di calciomercato e il Milan sarà attivo fino all'ultimo momento alla ricerca di rinforzi. Non solo il trequartista, occhi anche sugli esterni dove potrebbe essere un fattore il procuratore Jorge Mendes.

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Come scrive Tuttosport fra i suoi assistiti ha, terzino sinistro del Barcellona che i catalani potrebbero cedere per 40-50 milioni. Nelle ultime ore è stato proposto anche, terzino sinistro del Manchester City. Classe 2001 è valutato circa 40 milioni di euro dal sito transfermarkt.it.

Vediamo i numeri dei due giocatori nella stagione appena passata (dati da Sofascore).

Le statistiche di Alex Balde nel Barcellona (Liga spagnola)

Presenze: 28

28 Partite da titolare: 21

21 Gol: 0

0 Gol attesi (xG): 0.62

0.62 Assist: 2

2 Assist attesi (xA): 2.10

2.10 Tocchi a partita: 57.7

57.7 Grandi occasioni create: 4

4 Palloni recuperati a partita: 3.3

3.3 Dribblato dagli avversari a partita: 0.3

0.3 Duelli totali vinti: 3.3 (58%)

Le statistiche di Rayan Aït-Nouri in Premier League

Presenze: 17

17 Partite da titolare: 12

12 Gol: 0

0 Gol attesi (xG): 0.59

0.59 Assist: 2

2 Assist attesi (xA): 2.02

2.02 Tocchi a partita: 51.5

51.5 Grandi occasioni create: 2

2 Palloni recuperati a partita: 2.9

2.9 Dribblato dagli avversari a partita: 0.4

0.4 Duelli totali vinti: 4.8 (56%)

L'analisi tattica dei due esterni: come giocherebbero con Amorim

Partiamo con il terzino del Barcellona e le sue statistiche nel campionato spagnolo:Passiamo poi alle statistiche di Aït-Nouri in Premier League:Per il Milan sarebbe importante trovare un'altra opzione sulla fascia sinistra: per questo sia Bartesaghi sia Estupiñán hanno mostrato i loro limiti nella scorsa stagione e Amorim potrebbe volere un altro tipo di giocatore da sfruttare. Moreira sembra destinato a giocarsi il posto a destra con. Sarebbe fondamentale trovare un altro elemento importante sulle fasce.

Alex Balde è un terzino molto veloce e prettamente offensivo che sfrutta proprio la sua accelerazione per creare i pericoli alle difese avversarie. Bravo anche nel dribbling e nell'uno contro uno. Deve migliorare sulla precisione sui cross e anche su alcune letture difensive.

Rayan Aït-Nouri è un laterale mancino dalle spiccate doti tecniche e gioca più con i compagni rispetto a Balde. Anche lui è molto bravo nel dribbling e nell'uno contro uno.