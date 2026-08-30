Mercato Milan, colpo per le fasce? Occhio alle occasione Balde e Aït-Nouri

Scenario pazzesco svelato da Tuttosport a pochissimi giorni dal gong del calciomercato rossonero. Spuntano Balde e Aït-Nouri: cifre, dati e dettagli
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Il primo settembre si chiuderà la sessione estiva di calciomercato e il Milan sarà attivo fino all'ultimo momento alla ricerca di rinforzi. Non solo il trequartista, occhi anche sugli esterni dove potrebbe essere un fattore il procuratore Jorge Mendes.
Vediamo i numeri dei due giocatori nella stagione appena passata (dati da Sofascore).
Le statistiche di Alex Balde nel Barcellona (Liga spagnola)Partiamo con il terzino del Barcellona e le sue statistiche nel campionato spagnolo:
- Presenze: 28
- Partite da titolare: 21
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 0.62
- Assist: 2
- Assist attesi (xA): 2.10
- Tocchi a partita: 57.7
- Grandi occasioni create: 4
- Palloni recuperati a partita: 3.3
- Dribblato dagli avversari a partita: 0.3
- Duelli totali vinti: 3.3 (58%)
Le statistiche di Rayan Aït-Nouri in Premier LeaguePassiamo poi alle statistiche di Aït-Nouri in Premier League:
- Presenze: 17
- Partite da titolare: 12
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 0.59
- Assist: 2
- Assist attesi (xA): 2.02
- Tocchi a partita: 51.5
- Grandi occasioni create: 2
- Palloni recuperati a partita: 2.9
- Dribblato dagli avversari a partita: 0.4
- Duelli totali vinti: 4.8 (56%)
L'analisi tattica dei due esterni: come giocherebbero con AmorimPer il Milan sarebbe importante trovare un'altra opzione sulla fascia sinistra: per questo sia Bartesaghi sia Estupiñán hanno mostrato i loro limiti nella scorsa stagione e Amorim potrebbe volere un altro tipo di giocatore da sfruttare. Moreira sembra destinato a giocarsi il posto a destra con Chukwueze. Sarebbe fondamentale trovare un altro elemento importante sulle fasce.
Alex Balde è un terzino molto veloce e prettamente offensivo che sfrutta proprio la sua accelerazione per creare i pericoli alle difese avversarie. Bravo anche nel dribbling e nell'uno contro uno. Deve migliorare sulla precisione sui cross e anche su alcune letture difensive.
Rayan Aït-Nouri è un laterale mancino dalle spiccate doti tecniche e gioca più con i compagni rispetto a Balde. Anche lui è molto bravo nel dribbling e nell'uno contro uno.
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