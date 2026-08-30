Hutchinson è solo un piano B? Sulla trequarti serviva un grande colpo. E occhio al rimpianto

Un calciomercato che si sta avvicinando sempre di più alla sua fine: il Milan ha investito più di 150 milioni per Ramos, Moreira e Gila, ma è chiaro che non sono state tappate tutte le falle della rosa di Ruben Amorim.

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Dopo l'uscita di Rafael Leão (45 milioni di euro dal Galatasaray) ci si attendeva un grande colpo sulla trequarti rossonera. Ruben Loftus-Cheek si è impegnato molto nelle prime due uscite contro il Torino e contro il Venezia, ma non è mai riuscito a lasciare il segno ed è sembrato spesso fuori posizione.

Adrien Rabiot, entrato dalla panchina e schierato proprio come trequartista di destra, è entrato benissimo in entrambe le occasioni, ma non è quel calciatore dribblomane o brevilineo che tanto servirebbe nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

L'arrivo di Omari Hutchinson: rinforzo tattico o soluzione ponte?

Caratteristiche che ha: l'inglese classe 2003 dovrebbe essere il rinforzo per il reparto rossonero. Ovviamente la speranza è che il calciatore del Nottingham Forest spacchi in due la Serie A, ma arriva, almeno sulla carta, come un piano B, una soluzione ponte per il reparto. Non è un caso che l'operazione si dovrebbe concludere in prestito secco e non a titolo definitivo.

Hutchinson ha tutte le caratteristiche per fare bene nel calcio di Amorim, ma le aspettative e le necessità facevano pensare a un profilo diverso. Serviva un trequartista più pronto, che potesse fare la differenza in quella zona del campo e che partisse senza dubbio da titolare. Hutchinson non è questo tipo di profilo e forse il vero investimento nel reparto arriverà a gennaio.

Il rischio sulla trequarti e il grande rimpianto Karetsas

È un rischio: abbiamo visto come manchi in avanti quel giocatore in grado di creare qualcosa dal nulla, fuori dagli schemi.

Un calciatore alla Karetsas che già sta impressionando positivamente in Bundesliga con il Borussia Dortmund: forse era lui il trequartista mancino da non farsi assolutamente scappare.