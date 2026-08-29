Rafael Leão dice addio al Milan: il portoghese firmerà il contratto con il Galatasaray ed è da pochi minuti arrivato all'aeroporto di Linate Prime per viaggiare verso la Turchia. L'inviato di PianetaMilan Stefano Bressi lo ha intercettato prima della partenza. Ecco le sue parole.

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"Le emozioni sono già passate ieri ero allo stadio con i miei ex compagni. Volevo essere in campo per salutare i tifosi non è stato possibile. Non è stato possibile. Auguro il meglio al Milan e lo guarderò da lontano. La vita è così. Un ciclo finisce, se ne apre un altro. Sono molto contento della nuova avventura in un nuovo paese. La Champions League è molto importante per me. L'obiettivo è aggiungere qualità alla loro squadra, che hanno però giocatori già forti."

Parole molto belle per i tifosi del Milan:

"Grazie mille per tutto, mi sono sentito subito a casa. Devo solo ringraziare e sono stato molto felice di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque."

Si è sentito spesso troppo criticato o trattato male dai giornalisti italiani? Prima Rafa si scioglie in una bella risata, poi risponde:

"No, no, ci sta è così. Quando fai bene tutti parlano bene, quando sbagli giusto che la gente parli. È così."

Un'intervista di addio molto bella, matura e precisa quella dell'oramai ex numero 10 del Milan. Si sente molto l'amore che ha provato per i tifosi e per la maglia rossonera.

Le cifre ufficiali della cessione di Leão al Galatasaray

Ricordiamo che il(tra base fissa e bonus) con i rossoneri che mantengono il. Per Rafa un contratto da circapiù la possibilità di giocare in Champions League.

La storia tra il portoghese e il Milan si chiude dopo sette stagioni impreziosite da uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, 80 gol e 65 assist in 291 partite.