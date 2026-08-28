Proprio quando l'Aston Villa sembrava pronto a chiudere, Rafael Leão ha cambiato le carte in tavola accettando l'offerta del Galatasaray. Una decisione che mette fine alla telenovela intorno all'attaccante del Milan, pronto a salutare San Siro dopo 80 reti e 65 assist realizzati tra il 2019 e il 2023.

Calciomercato Milan, Leão a un passo dal Galatasaray

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Rafael Leão avrebbe accettato l'offerta del. Il club turco è in chiusura con ilsulla base di un trasferimento a titolo definitivo da. Stando a quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il vice-presidente dei 'Cimbon'sarà a Milano in serata per prelevare il portoghese e portarlo a Istanbul.

A Istanbul, l'attaccante portoghese percepirà uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione, secondo Luca Bianchin, che si sbilancia affermando che: "Rafa Leao al 99% sarà un giocatore del Galatasaray". Indiscrezioni che trovano conferma anche nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan e nel celebre "Here We Go" di Fabrizio Romano.

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Superata la concorrenza dell'Aston Villa

I possibili sostituti di Leão

Ethan Nwaneri: Arsenal

Arsenal Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte

Eintracht Francoforte Omari Hutchinson: Nottingham Forest

Nottingham Forest Matias Soulè: Roma

Nei giorni scorsi, sono circolate con insistenza voci su una presunta preferenza dinei confronti dell'. Rumors smentiti dalla decisione del giocatore, che ha scelto i 12 milioni di ingaggio offerti dalanziché i 7 milioni proposti dai 'Villans'. A favorire il trasferimento in Turchia è anche l'offerta del club di Istanbul, che ha messo sul tavolo una soluzione aIl club di Birmingham, invece, stava lavorando su un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.Con la cessione diormai a un passo, ilè pronto a tornare sul mercato per cercare un'opportunità in grado di raccogliere l'eredità del portoghese. L'identikit tracciato daè chiaro: unda schierare sul centrodestra, abile nei mezzi spazzi e decisivo nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questi alcuni dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera: