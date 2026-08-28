Accordo raggiunto per il trasferimento al Galatasaray di Rafael Leão: superata la concorrenza dell'Aston Villa e trattativa in chiusura
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Proprio quando l'Aston Villa sembrava pronto a chiudere, Rafael Leão ha cambiato le carte in tavola accettando l'offerta del Galatasaray. Una decisione che mette fine alla telenovela intorno all'attaccante del Milan, pronto a salutare San Siro dopo 80 reti e 65 assist realizzati tra il 2019 e il 2023.
Calciomercato Milan, Leão a un passo dal GalatasaraySecondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Rafael Leão avrebbe accettato l'offerta del Galatasaray. Il club turco è in chiusura con il Milan sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 bonus e il 20% sulla futura rivendita. Stando a quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il vice-presidente dei 'Cimbon' Abdullah Kavukçu sarà a Milano in serata per prelevare il portoghese e portarlo a Istanbul.
A Istanbul, l'attaccante portoghese percepirà uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione, secondo Luca Bianchin, che si sbilancia affermando che: "Rafa Leao al 99% sarà un giocatore del Galatasaray". Indiscrezioni che trovano conferma anche nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan e nel celebre "Here We Go" di Fabrizio Romano.
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Superata la concorrenza dell'Aston VillaNei giorni scorsi, sono circolate con insistenza voci su una presunta preferenza di Leão nei confronti dell'Aston Villa. Rumors smentiti dalla decisione del giocatore, che ha scelto i 12 milioni di ingaggio offerti dal Galatasaray anziché i 7 milioni proposti dai 'Villans'. A favorire il trasferimento in Turchia è anche l'offerta del club di Istanbul, che ha messo sul tavolo una soluzione a titolo definitivo. Il club di Birmingham, invece, stava lavorando su un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.
I possibili sostituti di LeãoCon la cessione di Leão ormai a un passo, il Milan è pronto a tornare sul mercato per cercare un'opportunità in grado di raccogliere l'eredità del portoghese. L'identikit tracciato da Ruben Amorim è chiaro: un trequartista mancino da schierare sul centrodestra, abile nei mezzi spazzi e decisivo nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questi alcuni dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera:
- Ethan Nwaneri: Arsenal
- Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte
- Omari Hutchinson: Nottingham Forest
- Matias Soulè: Roma
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