Il calciomercato del Milan potrebbe accendersi nuovamente in entrata. Alla ricerca di un rinforzo di qualità negli ultimi 30 metri, la dirigenza del Milan avrebbe messo gli occhi su Harvey Elliott, talento classe 2003 inglese del Liverpool. Un'opportunità ghiotta che nasce dalle difficoltà di inserimento del calciatore nelle gerarchie di Anfield.

Calciomercato Milan, occasione Elli0t?

"Con Harvey e alcuni degli altri giocatori, posso sceglierne solo 20. Harvey ci sta provando e migliora ogni settimana, ma continuo a preferire altre opzioni, per una questione di equilibrio in panchina. Per questo James McConnell era in rosa, ma ora c’è un’altra nuova settimana e nuove opportunità per tutti. Devono mantenere questa mentalità"

Un vero e proprio indizio chiave sul futuro del giovane arriva direttamente dalle scelte tecniche dell'allenatore. Iraola, infatti, ha escluso dall'elenco dei convocati per la sfida contro ill'inglese, motivando così la decisione:

Seguito da diverso tempo, Elliott è il profilo ideale per la trequarti del Milan: il giovane è dotato di molta tecnica individuale ed è capace di agire sia centralmente che dietro le punte come esterno offensivo. Al momento non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma i sondaggi esplorativi possono entrare presto nel vivo. Il Liverpool valuta il giovane circa 30-35 milioni di euro, mentre il Milan potrebbe offrirne 25. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli ulteriori sviluppi.