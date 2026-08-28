Al termine di Milan-Venezia, Rafael Leao ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni confermando il suo addio ai rossoneri
Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan sbanca a San Siro conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 2-0 il Venezia. In una serata piena di emozioni i rossoneri del portoghese Ruben Amorim mettono in tasca tre punti dopo un primo tempo di sofferenza.
Milan, Leao saluta i rossoneri
Dopo un primo tempo alquanto bloccato, il Milan trova la svolta al 69esimo minuto con Goncalo Ramos: l'attaccante portoghese batte Stankovic segnando il suo primo gol ufficiale in Serie A.
A prendersi tutta la scena, giustamente, nel post-partita è stato Rafael Leão. Presente sugli spalti di San Siro per stare accanto alla squadra un ultima volta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:
“Sì è un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni con loro, mi hanno aiutato a crescere facendomi capire cosa significhi rappresentare il Milan ma è arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, magari essendo l’ultima volta a San Siro lì sotto. Sicuramente sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua. La vita è così, impariamo, ci salutiamo ma secondo me l’amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre. Porto con me il momento dello scudetto, sono momenti che ricorderò fino alla fine. Ci sono momenti in cui bisogna decidere, il Milan rimane sempre il Milan, la squadra e l’allenatore sono di grandi livello. Amorim è molto bravo e deciso, può aiutare il Milan a tornare a vincere, mi piace il calcio che gioca. Auguro il meglio al Milan. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicino, il Milan continuerà a vincere”
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