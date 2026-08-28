Omari Hutchinson pista concreta per il Milan: nuovi contatti con il Nottingham Forest. Chi è, come gioca e quanto costa
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La partenza di Rafael Leao direzione Galatasaray riaccende il mercato in entrata del Milan, chiamato trovare un giocatore in grado di raccogliere l'eredità del portoghese. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, la società rossonera avrebbe chiesto informazioni al Nottingham Forest per Omari Hutchinson, esterno d'attacco mancino classe 20003. Un'indiscrezione anticipata dal 'Daily Mail' riportata da PianetaMilan già nella mattinata odierna.
La richiesta del Nottingham Forest per HutchinsonNel 2025 il Nottingham Foresta aveva investito 43 milioni per strapparlo all'Ipswich Town. Sul portale 'Transfermarkt', Hutchinson ha una valutazione di 30 milioni di euro. Una cifra accessibile per il Milan, che sta per incassare 42 milioni (parte fissa) più 3 di bonus dalla cessione di Leao. Secondo il 'Daily Mail', l'operazione potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato: una soluzione che permetterebbe a Gerry Cardinale di rimandare l'investimento alla prossima estate dopo i 160 milioni già spesi per gli acquisti di Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira.
Milan, chi è HutchinsonCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizza 14 gol e 8 assist in 82 presenze. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segno una rete e 8 assist con il Nottingham Forest. Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi ed efficienza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste da Ruben Amorim per il famoso 'trequartista di piede mancino'.
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