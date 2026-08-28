La partenza di Rafael Leao direzione Galatasaray riaccende il mercato in entrata del Milan, chiamato trovare un giocatore in grado di raccogliere l'eredità del portoghese. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, la società rossonera avrebbe chiesto informazioni al Nottingham Forest per Omari Hutchinson, esterno d'attacco mancino classe 20003. Un'indiscrezione anticipata dal 'Daily Mail' riportata da PianetaMilan già nella mattinata odierna.

La richiesta del Nottingham Forest per Hutchinson

Milan, chi è Hutchinson

Nel 2025 il Nottingham Foresta aveva investito 43 milioni per strapparlo all'Ipswich Town. Sul portale 'Transfermarkt',ha una valutazione diUna cifra accessibile per il, che sta per incassare 42 milioni (parte fissa) più 3 di bonus dalla cessione di Leao. Secondo il 'Daily Mail', l'operazione potrebbe andare in porto anche sulla base di ununa soluzione che permetterebbe adi rimandare l'investimento alla prossima estate dopo i 160 milioni già spesi per gli acquisti di Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira.Cresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea,si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizzaNella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segnocon ilMancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi ed efficienza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste daper il famoso 'trequartista di piede mancino'.