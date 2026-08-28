Dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha avviato i primi contatti per Alejandro Balde, calciatore del Barcellona
La storia di Alejandro Balde al Barcellona si arricchisce di un nuovo capitolo che si intreccia con il nostro campionato. Zero minuti collezionati nei primi due appuntamenti in Spagna e un rapporto totalmente da ricostruire con Hansi Flick: problemi che, secondo SPORT, quotidiano catalano, hanno fatto svegliare l'interesse del Milan, in prima fila per approfittare della spaccatura con i club Blaugrana.
Calciomercato Milan, occasione Balde?Nonostante la volontà di restare in Catalogna, l'inizio di stagione di Balde si è trasformato in un vero e proprio incubo. Prima la non convocazione contro l'Elche, poi 90 minuti trascorsi tutti in panchina contro l'Athelic Club, dove Flick ha preferito inserire il giovane Xavi Espart e Joao Cancelo ( a partita in corso).
Una vera e propria svalutazione: l'esterno. infatti, è diventato la terza opzione per la corsia mancina, fattore che ha spinto la dirigenza a rossonera ad effettuare dei veri e propri sondaggi esplorativi. Secondo quanto riferito da SPORT, il Milan e il Manchester United sembrerebbero essere le due squadre più interessate al giovane, avviando addirittura i primi contatti:
- I rossoneri, sotto la guida di Amorim, stanno valutando la formula migliore. tra le varie ipotesi, spicca quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto.
- Dopo gli approcci dello United con Mendes, l'inattività del terzino potrebbe rompere l'interesse del club inglese.
L'affare, tuttavia, non è così semplice come si pensa: il Barcellona non intende svendere il proprio calciatore, forte di un contratto in scadenza nel 2028. Il club Blaugrana, infatti, valuta il proprio gioiello all'incirca 40 milioni di euro.
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