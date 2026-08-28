La storia di Alejandro Balde al Barcellona si arricchisce di un nuovo capitolo che si intreccia con il nostro campionato. Zero minuti collezionati nei primi due appuntamenti in Spagna e un rapporto totalmente da ricostruire con Hansi Flick: problemi che, secondo SPORT, quotidiano catalano, hanno fatto svegliare l'interesse del Milan, in prima fila per approfittare della spaccatura con i club Blaugrana.

Calciomercato Milan, occasione Balde?

Nonostante la volontà di restare in Catalogna, l'inizio di stagione di Balde si è trasformato in un vero e proprio incubo. Prima la non convocazione contro, poi 90 minuti trascorsi tutti in panchina contro l'Athelic Club, dove Flick ha preferito inserire il giovane( a partita in corso).

Una vera e propria svalutazione: l'esterno. infatti, è diventato la terza opzione per la corsia mancina, fattore che ha spinto la dirigenza a rossonera ad effettuare dei veri e propri sondaggi esplorativi. Secondo quanto riferito da SPORT, il Milan e il Manchester United sembrerebbero essere le due squadre più interessate al giovane, avviando addirittura i primi contatti:

I rossoneri, sotto la guida di Amorim , stanno valutando la formula migliore. tra le varie ipotesi, spicca quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

, stanno valutando la formula migliore. tra le varie ipotesi, spicca quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Dopo gli approcci dello United con Mendes, l'inattività del terzino potrebbe rompere l'interesse del club inglese.

L'affare, tuttavia, non è così semplice come si pensa: il Barcellona non intende svendere il proprio calciatore, forte di un contratto in scadenza nel 2028. Il club Blaugrana, infatti, valuta il proprio gioiello all'incirca 40 milioni di euro.