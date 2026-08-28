Il campionato di Serie A 2026-2027 entra nel vivo con il match della 2^ giornata che vedrà contrapposti il Milan di Rúben Amorim e il Venezia di Giovanni Stroppa, in una sfida che si disputerà nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. La partita odierna, con fischio d'inizio alle ore 20:45, rappresenta un banco di prova cruciale per i moduli tattici dei due allenatori, fortemente influenzati dalle ultime battute della sessione estiva di calciomercato e dalle scelte obbligate sui convocati.

Scelte tattiche e calciomercato: le decisioni di Rúben Amorim per il Milan

Il tecnico lusitano Rúben Amorim sceglie la linea della continuità, confermando quasi in blocco l'undici titolare che ha debuttato cinque giorni fa sul campo del Torino. Le dinamiche di mercato pesano però vistosamente sulle rotazioni rossonere: non risultano infatti convocati Samuele Ricci, fresco di cessione al Como, e l'esterno portoghese Rafael Leão, ormai separato in casa e in procinto di lasciare il club. Restano invece ai margini del progetto tecnico Warren Bondo, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Giménez, i quali continuano ad allenarsi separatamente in attesa di una sistemazione sul mercato.

Sul piano del campo, la difesa a tre vede Koni De Winter vincere nuovamente il ballottaggio con Matteo Gabbia per affiancare Mario Gila e Strahinja Pavlović davanti a Mike Maignan. In mediana, la cerniera centrale è affidata a Yunus Musah e Luka Modrić, mentre sulle corsie esterne agiscono Samuel Chukwueze a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, quest'ultimo preferito a Pervis Estupiñán. In attacco, l'unica punta Gonçalo Ramos sarà supportata sulla trequarti dall'esperienza di Ruben Loftus-Cheek e dall'intraprendenza del giovane Alphadjo Cisse. Due cambi, quindi, Modric e Bartesaghi, rispetto alla vittoria dello 'Stadio Olimpico Grande Torino'.

Infermeria e conferme: la strategia di Giovanni Stroppa per il Venezia

Sul fronte lagunare, Giovanni Stroppa deve fare i conti con un'infermeria pesante che lo priva dei difensori Matías Moreno e Marin Šverko, oltre che dell'attaccante Andrea Adorante. Nonostante le assenze, l'allenatore del Venezia opta per la stabilità tattica, riproponendo lo scacchiere iniziale visto al 'Penzo' nel turno d'esordio contro il Lecce, terminato con una sfortunata sconfitta per i veneti.

La struttura dei lagunari si poggerà sul talento di John Yeboah, posizionato sulla trequarti per innescare i movimenti del centravanti nigeriano Akor Adams. Le chiavi del centrocampo a cinque saranno saldamente nelle mani del capitano Gianluca Busio, chiamato a fare da collante in un reparto che combina la visione di gioco e l'inventiva di Kike Pérez con la solidità fisica e l'interdizione garantite da Toma Bašić. La linea difensiva a tre, a protezione del portiere Filip Stanković, sarà guidata dalla fisicità di Armel Bella-Kotchap.

Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos.: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Gabbia, Diawara, Moreira, Comotto, Jashari, Estupiñán, Rabiot, Saelemaekers, Pulisic, Camarda.: Amorim.

VENEZIA (3-5-2): F. Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams.A disposizione: Grandi, Montipò, Gomes Furtado, Halhal, Correira, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm, Lauerbach, Okoro, Rrahmani. Allenatore: Stroppa.

I precedenti storici della sfida e la designazione arbitrale

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La direzione dell'incontro è stata affidata al signor Gianluca Manganiello della sezione A.I.A. di Pinerolo. Il fischietto piemontese evoca dolci ricordi alla tifoseria milanista: è stato proprio lui a dirigere l'ultimo incrocio in massima serie tra le due compagini, disputato al 'Penzo' il 27 aprile 2025 e terminato 2-0 in favore del Milan grazie ai gol di Pulisic e Giménez.Esaminando i precedenti storici tra le mura del 'Giuseppe Meazza', l'ultimo scontro diretto risale al 14 settembre 2024. In quell'occasione, i rossoneri si imposero con un rotondo 4-0, blindando il risultato grazie alle marcature di Theo Hernández e Fofana, seguite dalle trasformazioni dal dischetto di Pulisic e Abraham.