Milan-Venezia, probabili formazioni: per Amorim ancora ballottaggi in corso. I dettagli

Milan-Venezia, questa sera ci sarà l'esordio di Ruben Amorim allo Stadio San Siro. Alle ore 20:45 ci sarà la partita valida per la seconda giornata del campionato Serie A 2026-27.

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Le scelte di Stroppa per il Venezia

I rossoneri arrivano dalla vittoria contro il Torino, mentre il Venezia dalla sconfitta contro il Lecce. Ecco le ultime sulleLa squadra di Stroppa dovrebbe scendere in campo con uncon Stankovic in porta. Difesa a tre formata da Schingtienne, Bella-Kotchap e Franjic.

Hainaut e Correia sugli esterni con Perez, Busio e Basic a comporre la mediana. In attacco spazio alla coppia Yeboah-Adams.

I dubbi di formazione e i ballottaggi del Milan

Il Milan, invece, potrebbevisto contro il Torino: in difesa certo Mario Gila come braccetto di destra e Pavlović a sinistra. Resta il ballottaggio tra De Winter (in vantaggio) e Matteo Gabbia per il posto di centrale. In porta sempre il capitano Maignan.

Già contro il Torino c'è stato un impatto importante del nuovo arrivo Mario Gila: lo spagnolo è stato un grande colpo di mercato per il Diavolo e si è vista la sua importanza quando è uscito per crampi e i rossoneri hanno sofferto molto di più.

In mediana Musah quasi sicuro del posto: al suo fianco dovrebbe essere confermato Jashari, anche se c'è un ballottaggio con Luka Modrić. Musah ha giocato molto bene contro il Torino dimostrando di avere le qualità adatte al gioco di Ruben Amorim: corsa, tecnica e anche una qualità per molti inaspettata.

Sulle fasce Chukwueze a destra con il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupiñán a sinistra. Per l'esterno nigeriano un nuovo ruolo: contro il Torino ha ben impressionato da esterno a tutto campo servendo anche l'assist per il gol di Rabiot e creando sempre pericoli a Cacciamani.

Dovrebbero essere Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse a giocare sulla trequarti dietro l'unica punta Gonçalo Ramos. L'inglese è in ballottaggio con Saelemaekers, mentre nessun dubbio sul talento italiano classe 2006 che ha segnato contro il Torino al debutto e si è guadagnato la fiducia di Ruben Amorim. Vedremo poi se, negli ultimi giorni di mercato, il Milan acquisterà un altro trequartista.

I tabellini di Milan-Venezia: i probabili schieramenti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.

Ecco le probabili formazioni di