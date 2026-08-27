Le probabili formazioni di Milan-Venezia alla vigilia del match: le scelte di Stroppa e Amorim
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Dopo il successo del debutto in casa del Torino, il nuovo Milan guidato da Ruben Amorim si prepara all'esordio casalingo nella seconda giornata di Serie A. Domani sera, alle ore 20:45, a San Siro i rossoneri ospiteranno il Venezia, neopromossa, di Giovanni Stroppa. Un appuntamento importante per dare continuità ai primi tre punti conquistati e presentarsi al meglio davanti al propri pubblico, al netto dell'assenza di Rafa Leao, non convocato al centro delle vicende di mercato. Ma quali saranno le probabili formazioni?
Milan-Venezia, probabili formazioniAmorim sembra essere intenzionato a confermare il suo solito 3-4-2-1. Tra i pali, ovviamente, presenzierà Mike Maignan, con davanti Gila, Pavlovic e De Winter, in vantaggio nel ballottaggio con Gabbia. Sulle corsie esterne, invece, agiranno Chukwueze e Estupinan, attualmente favorito su Bartesaghi.
In mediana, invece, spazio alla coppia Musah-Jashari. Sulla trequarti spazio ancora a Cissè, affiancato da Loftus-Cheek. In avanti la punta di riferimento, come sempre, sarà Goncalo Ramos.
MILAN (3-4-2-1): Maignan, Gila, Pavlovic, De Winter, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos. All: Ruben Amorim
Per quanto riguarda il Venezia, invece, Stroppa risponde con il 3-5-2, affidandosi a Stankovic tra i pali e alla coppia d'attacco composta da Yeboah e Adams per cercare di strappare 3 punti importantissimi a Milano, trasferta più che ostica per i veneti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic, Correia, Perez, Busio, Basic, Hainaut, Yeboah, Adams. All: Giovanni Stroppa
Dove vedere Milan-VeneziaLa sfida, valida per la seconda giornata di Serie A, potrà essere seguita da tutti i tifosi in diretta su DAZN, con il match trasmesso anche sul canale Sky Sport Calcio BAR per i locali pubblici abbonati. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di fruire dello streaming attraverso l'app ufficiale di DAZN. La live testuale, inoltre, potrà essere seguita anche sul sito di PianetaMilan.
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