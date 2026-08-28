Sorteggi Europa League, urna difficile per il Milan: da Benfica a Bournemouth. I punti di forza delle 'big'

Non è andata benissimo al Milan di Ruben Amorim: da pochi minuti sono note le prime avversarie dell'Europa League 2026-27: in casa i rossoneri giocheranno a San Siro contro Benfica, Ferencváros, Sunderland e Ararat-Armenia, mentre in trasferta il Diavolo dovrà affrontare Olympiacos, RB Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.

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Un sorteggio avverso per il Milan:per la vittoria finale, proprio insieme ai rossoneri e alla Juventus. Il Salisburgo non è mai una squadra da sottovalutare, mentre Olympiacos e Levski Sofia saranno due trasferte in un clima che si preannuncia rovente.

Andiamo a vedere quali potrebbero essere i maggiori pericoli delle squadre più importanti che il Milan dovrà affrontare a partire dal prossimo 16-17 settembre.

Le insidie del Benfica: Pavlidis, Durán e i giovani talenti

Partiamo con il Benfica che in attacco può contare su due prime punte molto importanti come

Occhio poi al talento sugli esterni della formazione portoghese:

Andreas Schjelderup: ventiduenne norvegese dalle grandi qualità a sinistra.

ventiduenne norvegese dalle grandi qualità a sinistra. Gianluca Prestianni: ventenne argentino a destra che potrebbe essere molto pericoloso per la retroguardia del Milan.

Il Sunderland di Brobbey e il rimpianto Granit Xhaka

Passiamo poi al Sunderland: il calciatore più pericoloso per la difesa del Milan è senza dubbio l'attaccante centrale, che ha segnato 7 gol in 31 presenze nella Premier League 2025-26.

Come non citare poi Granit Xhaka: il mediano svizzero è il leader assoluto degli inglesi e ha cambiato completamente il reparto. La scorsa estate, il Milan ha provato a prenderlo senza poi riuscirci.

Il Bournemouth delle vecchie fiamme: Silva e Rayan

Chiudiamo con l'altra squadra più forte ovvero il Bournemouth: in difesa è arrivato, più volte accostato al Milan in questa sessione di mercato. In porta, invece, c'è, fresco del prestito dalla Juventus.è il vero faro del centrocampo inglese grazie alle sue ottime qualità.

In attacco il pericolo maggiore è rappresentato dal brasiliano Rayan: anche lui più volte accostato ai rossoneri, è un calciatore velocissimo, bravissimo nel dribbling e che crea pericoli per le difese avversarie. In attacco c'è il giovane talento Junior Kroupi che, però, in questo momento è infortunato al piede. Occhio anche a Evanilson: prima punta che ha segnato 6 gol nella scorsa edizione della Premier League.

L'obbligo del Milan: non sottovalutare l'Europa League

Sicuramente una prima fase ostica per il Milan di Ruben Amorim che però ha un obbligo: l'per i rossoneri, sia per dare più minuti ai giovani presenti in rosa, sia per cercare di vincere un trofeo europeo che, ormai, manca da quasi vent'anni.

Sarebbe un errore madornale sottovalutare questa competizione.