Sorteggi Europa League, urna difficile per il Milan: da Benfica a Bournemouth. I punti di forza delle 'big'

Sorteggio complicato per il Milan di Amorim nella prima fase a girone unico di Europa League. L'analisi completa di tutte le avversarie e i pericoli principali
Milan, rito di iniziazione per Moreira. Amorim non trattiene le risate
Non è andata benissimo al Milan di Ruben Amorim: da pochi minuti sono note le prime avversarie dell'Europa League 2026-27: in casa i rossoneri giocheranno a San Siro contro Benfica, Ferencváros, Sunderland e Ararat-Armenia, mentre in trasferta il Diavolo dovrà affrontare Olympiacos, RB Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.
Andiamo a vedere quali potrebbero essere i maggiori pericoli delle squadre più importanti che il Milan dovrà affrontare a partire dal prossimo 16-17 settembre.
Le insidie del Benfica: Pavlidis, Durán e i giovani talentiPartiamo con il Benfica che in attacco può contare su due prime punte molto importanti come Vangelis Pavlidis e Jhon Durán.
Occhio poi al talento sugli esterni della formazione portoghese:
- Andreas Schjelderup: ventiduenne norvegese dalle grandi qualità a sinistra.
- Gianluca Prestianni: ventenne argentino a destra che potrebbe essere molto pericoloso per la retroguardia del Milan.
Il Sunderland di Brobbey e il rimpianto Granit XhakaPassiamo poi al Sunderland: il calciatore più pericoloso per la difesa del Milan è senza dubbio l'attaccante centrale Brian Brobbey, che ha segnato 7 gol in 31 presenze nella Premier League 2025-26.
Come non citare poi Granit Xhaka: il mediano svizzero è il leader assoluto degli inglesi e ha cambiato completamente il reparto. La scorsa estate, il Milan ha provato a prenderlo senza poi riuscirci.
Il Bournemouth delle vecchie fiamme: Silva e RayanChiudiamo con l'altra squadra più forte ovvero il Bournemouth: in difesa è arrivato Antonio Silva, più volte accostato al Milan in questa sessione di mercato. In porta, invece, c'è Di Gregorio, fresco del prestito dalla Juventus. Alex Scott è il vero faro del centrocampo inglese grazie alle sue ottime qualità.
In attacco il pericolo maggiore è rappresentato dal brasiliano Rayan: anche lui più volte accostato ai rossoneri, è un calciatore velocissimo, bravissimo nel dribbling e che crea pericoli per le difese avversarie. In attacco c'è il giovane talento Junior Kroupi che, però, in questo momento è infortunato al piede. Occhio anche a Evanilson: prima punta che ha segnato 6 gol nella scorsa edizione della Premier League.
L'obbligo del Milan: non sottovalutare l'Europa LeagueSicuramente una prima fase ostica per il Milan di Ruben Amorim che però ha un obbligo: l'Europa League rappresenta un'occasione più unica che rara per i rossoneri, sia per dare più minuti ai giovani presenti in rosa, sia per cercare di vincere un trofeo europeo che, ormai, manca da quasi vent'anni.
Sarebbe un errore madornale sottovalutare questa competizione.
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