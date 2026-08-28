Milan, Leão addio: il guadagno. Due nomi per sostituirlo. Le possibili scelte di Amorim

Verso Milan-Venezia, l'arrivo dei rossoneri al Melià per il ritiro: foto e autografi con i tifosi | VIDEO PM

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Leão deve ancora decidere. Aston Villa o Galatasaray, ma la cessione sembra certa.

Le possibili scelte di Amorim per la partita contro il Venezia. Due talenti nel mirino per la trequarti rossonera. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Le possibili scelte di Amorim

Il Milan, per la sfida di questa sera contro il, dovrebbe confermare in blocco l'undici visto contro il Torino. In difesa resta il ballottaggio tra De Winter (in vantaggio) e Matteo Gabbia per il posto di centrale.

Altro ballottaggio a centrocampo: Musah quasi certo del posto, mentre Jashari se la gioca con Luka Modrić. Sulle fasce Chukwueze a destra con il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupiñán a sinistra. Sulla trequarti dovrebbe essere confermata la coppia Loftus-Cheek (ballottaggio con Saelemaekers) e Alphadjo Cisse. In attacco spazio a Gonçalo Ramos.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.

Leão: scelta finale vicina

Rafael Leão dovrebbe essere presto ceduto: il portoghese resta diviso tra il Galatasaray e l'Aston Villa, ma il Milan dovrebbe comunque incassare. Il Galatasaray gli garantisce dodici milioni di euro a stagione, ben più consistenti di quelli messi sul tavolo dagli inglesi, di circa 7,5 milioni.

Una figura importante potrebbe essere quella di Unai Emery: l'allenatore del club inglese sta cercando di convincere il portoghese. L'Aston Villa, al momento, sembra in testa alle preferenze di Leão: la scelta finale dovrebbe arrivare tra oggi e domani.

Da capire poi cosa dovrà fare il club per sostituire il portoghese: si potrebbe cercare un trequartista di piede mancino oppure restare così e magari spostare l'investimento in attacco a gennaio.

Spunta Bahoya per la trequarti

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Santi Aouna, tra le opzioni del Milan per rinforzare il reparto offensivo ci sarebbe anche, trequartista francese classe 2005 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte. Potrebbe essere lui l'erede di Leão. Bahoya è uno dei tanti talenti dell'Eintracht Francoforte.

Forte di un contratto in scadenza nel 2029, il club tedesco difficilmente farà sconti per il talento francese. Non è da escludere l'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Le sue caratteristiche principali:

Ruolo: ala sinistra offensiva di piede destro, classe 2005.

ala sinistra offensiva di piede destro, classe 2005. Stile di gioco: calciatore molto veloce e molto bravo nell'uno contro uno.

calciatore molto veloce e molto bravo nell'uno contro uno. Movimento tipico: preferisce accentrarsi nel mezzo spazio e sul suo piede forte per cercare l'assist e il passaggio.

Per il post Leão c'è anche Hutchinson

Altro nome per la trequarti del Milan: come riportato sul social X da Tom Collomosse (giornalista del Daily Mail Sport) il Diavolo ha mostrato interesse per. Il calciatore sarebbe aperto a un trasferimento in rossonero. L'offerta potrebbe essere di un prestito con obbligo di riscatto se il Diavolo dovesse provarci davvero.

Hutchinson è un'ala destra inglese classe 2003 che può giocare anche come trequartista. Le sue qualità chiave:

Piede e Dribbling: molto bravo nel dribbling stretto e di piede mancino.

molto bravo nel dribbling stretto e di piede mancino. Fase di non possesso: sa già giocare bene senza il possesso della palla, visto che ha già lavorato molto con il pressing aggressivo.

Queste sono tutte caratteristiche che si associano benissimo al tipo di calcio offensivo di Amorim. Nel 3-4-2-1 del Milan giocherebbe come trequartista di destra sfruttando il suo piede mancino.