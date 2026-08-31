La sessione estiva di calciomercato del Milan vive ore febbrili in vista del gong finale. Nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto 2026, la dirigenza di Via Aldo Rossi è impegnata su molteplici tavoli gestiti dal tecnico Rúben Amorim e dalla proprietà di Gerry Cardinale. Tra le visite mediche per l'arrivo del fantasista Omari Hutchinson dal Nottingham Forest, l'imminente ufficialità di Santiago Giménez al Porto, l'inserimento a sorpresa dell'Hull City per Youssouf Fofana e il pesante rebus legato alla permanenza di Fikayo Tomori e Warren Bondo, ecco il punto completo sulle trattative rossonere nelle 'Top News' analizzate e selezionate da 'PianetaMilan.it' per voi.

Santiago Giménez al Porto: visite mediche e cifre dell'accordo

Intreccio Youssouf Fofana: l'Hull City sfida il Lione di Fonseca

Il grande rischio per il Milan: Tomori e Bondo rimangono esuberi in rosa

Omari Hutchinson ha completato le visite: si attende solo la firma

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Mercato in entrata chiuso al 99%: spiraglio last-minute prima del gong?

La notizia più calda sul fronte delle uscite riguarda Santiago Giménez. Il centravanti messicano, classe 2001, si trova in queste ore in Portogallo dove. L'operazione con i "Dragões" è ormai in dirittura d'arrivo e l'ufficialità è attesa entro la serata. La formula definitiva prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 3 milioni di euro di bonus nell'estate 2027. Una mossa strategica che permette al Milan di alleggerire il monte ingaggi ed evitare minusvalenze repentine a bilancio.Un clamoroso colpo di scena sta infiammando il futuro di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, che si era mosso concretamente per un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, tuttavia, si è registrato. Il club inglese ha sparigliato le carte sul tavolo del Milan offrendo una formula decisamente più gradita alla dirigenza rossonera: prestito con obbligo di riscatto. La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive per la scelta definitiva del mediano classe 1999.Se molte cessioni si stanno incastrando, la nota dolente di questa mattinata è rappresentata da Fikayo Tomori e Warren Bondo. I due calciatori rischiano seriamente di rimanere a Milanello da fuori rosa, pesando sul bilancio del Diavolo. Per il difensore inglese la situazione è bloccata: la pista Aston Villa si è definitivamente volatilizzata dopo che i "Villans" hanno firmato Harwood-Bellis, e. Scenario analogo per il centrocampista francese classe 2003, il qualepur di aspettare una chiamata dalla Premier League che, finora, non è arrivata.Sul fronte delle entrate, la giornata ha fatto registrare passi avanti definitivi per l'approdo in rossonero di Omari Hutchinson. Il talento classe 2003 di proprietà del Nottingham Forestnel capoluogo lombardo. Nel pomeriggio il giocatore è atteso nella sede di Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo. L'affare è stato chiuso sulla base diCon l'arrivo del fantasista ex Ipswich Town, la dirigenza del Milan ritiene che. Nonostante la rosa presenti ancora evidenti lacune numeriche e strutturali — nello specifico mancano all'appello un difensore centrale di ruolo, un esterno a tutta fascia a sinistra e un mediano di quantità e qualità —, la società ha deciso di fermarsi qui. La porticina per un colpo dell'ultimo secondo rimane teoricamente aperta, ma lo scenario appare del tutto inverosimile: il mercato chiuderà ufficialmente domani sera, martedì 1° settembre, alle ore 20:00.