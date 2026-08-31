Santiago Giménez fa le visite con il Porto, l'Hull City piomba su Youssouf Fofana. Warren Bondo e Fikayo Tomori: uscite bloccate. Ma entra Omari Hutchinson
Milan, Hutchinson ha ottenuto l'idoneità sportiva: ora la firma sul suo nuovo contratto
La sessione estiva di calciomercato del Milan vive ore febbrili in vista del gong finale. Nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto 2026, la dirigenza di Via Aldo Rossi è impegnata su molteplici tavoli gestiti dal tecnico Rúben Amorim e dalla proprietà di Gerry Cardinale. Tra le visite mediche per l'arrivo del fantasista Omari Hutchinson dal Nottingham Forest, l'imminente ufficialità di Santiago Giménez al Porto, l'inserimento a sorpresa dell'Hull City per Youssouf Fofana e il pesante rebus legato alla permanenza di Fikayo Tomori e Warren Bondo, ecco il punto completo sulle trattative rossonere nelle 'Top News' analizzate e selezionate da 'PianetaMilan.it' per voi.
Santiago Giménez al Porto: visite mediche e cifre dell'accordoLa notizia più calda sul fronte delle uscite riguarda Santiago Giménez. Il centravanti messicano, classe 2001, si trova in queste ore in Portogallo dove sta sostenendo le visite mediche di rito con il Porto. L'operazione con i "Dragões" è ormai in dirittura d'arrivo e l'ufficialità è attesa entro la serata. La formula definitiva prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 3 milioni di euro di bonus nell'estate 2027. Una mossa strategica che permette al Milan di alleggerire il monte ingaggi ed evitare minusvalenze repentine a bilancio.
Intreccio Youssouf Fofana: l'Hull City sfida il Lione di FonsecaUn clamoroso colpo di scena sta infiammando il futuro di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese sembrava ormai promesso sposo dell'Olympique Lione di Paulo Fonseca, che si era mosso concretamente per un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, tuttavia, si è registrato il prepotente inserimento dell'Hull City. Il club inglese ha sparigliato le carte sul tavolo del Milan offrendo una formula decisamente più gradita alla dirigenza rossonera: prestito con obbligo di riscatto. La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive per la scelta definitiva del mediano classe 1999.
Il grande rischio per il Milan: Tomori e Bondo rimangono esuberi in rosaSe molte cessioni si stanno incastrando, la nota dolente di questa mattinata è rappresentata da Fikayo Tomori e Warren Bondo. I due calciatori rischiano seriamente di rimanere a Milanello da fuori rosa, pesando sul bilancio del Diavolo. Per il difensore inglese la situazione è bloccata: la pista Aston Villa si è definitivamente volatilizzata dopo che i "Villans" hanno firmato Harwood-Bellis, e al momento non ci sono acquirenti concreti. Scenario analogo per il centrocampista francese classe 2003, il quale ha respinto ben cinque offerte provenienti da diversi campionati pur di aspettare una chiamata dalla Premier League che, finora, non è arrivata.
Omari Hutchinson ha completato le visite: si attende solo la firmaSul fronte delle entrate, la giornata ha fatto registrare passi avanti definitivi per l'approdo in rossonero di Omari Hutchinson. Il talento classe 2003 di proprietà del Nottingham Forest ha superato con successo i test clinici e ha ottenuto la regolare idoneità sportiva nel capoluogo lombardo. Nel pomeriggio il giocatore è atteso nella sede di Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo. L'affare è stato chiuso sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.
Mercato in entrata chiuso al 99%: spiraglio last-minute prima del gong?Con l'arrivo del fantasista ex Ipswich Town, la dirigenza del Milan ritiene che la campagna acquisti in entrata per l'estate 2026 sia da considerarsi conclusa. Nonostante la rosa presenti ancora evidenti lacune numeriche e strutturali — nello specifico mancano all'appello un difensore centrale di ruolo, un esterno a tutta fascia a sinistra e un mediano di quantità e qualità —, la società ha deciso di fermarsi qui. La porticina per un colpo dell'ultimo secondo rimane teoricamente aperta, ma lo scenario appare del tutto inverosimile: il mercato chiuderà ufficialmente domani sera, martedì 1° settembre, alle ore 20:00.
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