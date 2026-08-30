Milan, colpaccio per il futuro: spunta il talento argentino da 20 milioni seguito da mezza Europa

Il Milan piomba su Álvaro Montoro del Botafogo. Tutti i dettagli della rassegna di ge.globo, le statistiche esclusive di Sofascore e il piano tattico
Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM
Continua il calciomercato del Milan che, però, potrebbe già pensare al prossimo futuro: come riportato dal sito ge.globo.com Atlanta United, Betis, Milan, Newcastle, Ajax, Sporting e Wolverhampton sono tutti club interessati ad Álvaro Montoro, ala sinistra classe 2007 del Botafogo.
Ecco le statistiche di Álvaro Montoro in Brasileirão Betano 2026 (dati dal sito Sofascore):
- Partite giocate: 20
- Minuti totali giocati: 1.351′
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 1,38
- Assist: 3
- Assist attesi (xA): 1,80
- Tocchi a partita: 39,0
- Passaggi chiave a partita: 1,1
- Dribbling riusciti a partita: 2,2 (66%)
- Duelli totali vinti a partita: 4,5 (54%)
Che tipo di giocatore è Álvaro Montoro: le caratteristiche tatticheÁlvaro Montoro è un calciatore argentino nato il 17 aprile 2007, che gioca sia come centrocampista offensivo sia come trequartista. Il suo piede forte è il destro.
È un calciatore dotato di grandi qualità tecniche: molto bravo nel dribbling e nell'uno contro uno è bravo anche a servire i suoi compagni, visto che è bravissimo con i passaggi ed è un'ottima visione di gioco. Può essere impiegato sia come trequartista puro dietro le punte, sia come esterno sinistro d'attacco in un tridente. Classe 2007 ha tantissimi margini di miglioramento.
Il talento nel Milan di AmorimDal punto di vista del Milan potrebbe essere un investimento per il futuro: come detto Montoro può ancora migliorare tantissimo e la sua valutazione non potrà altro che crescere nel tempo. Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe giocare come trequartista di sinistra sfruttando il suo piede forte destro per rientrare, tirare e crossare. In più è bravissimo nel breve e nell'uno contro uno, tutte qualità che l'allenatore portoghese vuole dai suoi trequartisti.
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