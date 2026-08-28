Mercato Milan, Leao pronto all'addio: spunta Hutchinson come erede. Chi è e come gioca

Ore decisive in casa Milan per il futuro di Rafael Leao. Spunta il nome di Omari Hutchinson del Nottingham Forest: formula e cifre del colpo
Cissè sarà titolare nel Milan? La scelta di Amorim e il retroscena sulla sua famiglia
Ultimi giorni di calciomercato che girano intorno al futuro di Rafael Leao: l'attaccante portoghese deve scegliere tra Aston Villa e Galatasaray, ma sarà ceduto dal Milan. Per questo i rossoneri potrebbero chiudere con un giocatore offensivo: come riportato sul social X da Tom Collomosse (giornalista del Daily Mail Sport) il Milan ha mostrato interesse per Omari Hutchinson del Nottingham Forest. Il calciatore sarebbe aperto a un trasferimento in rossonero. L'offerta potrebbe essere di un prestito con obbligo di riscatto se il Diavolo dovesse provarci davvero. Hutchinson è un'ala destra inglese classe 2003 che può giocare anche come trequartista. Per il sito transfermarkt.it il valore attuale è di 30 milioni di euro.
Questi i dati più interessanti della sua scorsa stagione in Premier League (dati dal sito Sofascore):
- Partite giocate (da titolare): 31 (17)
- Minuti in campo: 1694 (55 per partita)
- Gol: 1
- Gol attesi (xG): 1.94
- Assist: 5
- Assist attesi (xA): 3.91
- Grandi occasioni create: 8
- Passaggi chiave: 1.1 a partita
- Tocchi per partita: 32.5
- Dribbling riusciti: 1.3 a partita (52%)
Che tipo di giocatore è Omari Hutchinson?Un trequartista ed esterno d'attacco moderno, dotato di un buonissimo dribbling sullo stretto, grande agilità e buona visione di gioco. Gioca a piede invertito visto che ha nel mancino il suo colpo migliore: ama rientrare proprio sul piede sinistro per tirare a giro sul secondo palo o per crossare.
Molto efficace nell'uno contro uno partendo da fermo e ripartendo. Sa giocare molto bene tra le linee trovando le verticalizzazioni giuste per servire i compagni quando sono liberi.
Sa già giocare bene senza il possesso della palla e conosce bene il lavoro del pressing alto. Queste sono tutte caratteristiche che si associano benissimo al tipo di calcio offensivo di Amorim. Ha anche grandissima esplosività fisica. Nel 3-4-2-1 del Milan giocherebbe ovviamente come trequartista di destra dal piede invertito. Vedremo se Hutchinson sarà uno degli obiettivi finali del calciomercato del Milan.
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