Mercato Milan, Leao pronto all'addio: spunta Hutchinson come erede. Chi è e come gioca

Cissè sarà titolare nel Milan? La scelta di Amorim e il retroscena sulla sua famiglia

Ultimi giorni di calciomercato che girano intorno al futuro di Rafael Leao: l'attaccante portoghese deve scegliere tra Aston Villa e Galatasaray, ma sarà ceduto dal Milan. Per questo i rossoneri potrebbero chiudere con un giocatore offensivo: come riportato sul social X da Tom Collomosse (giornalista del Daily Mail Sport) il Milan ha mostrato interesse per Omari Hutchinson del Nottingham Forest. Il calciatore sarebbe aperto a un trasferimento in rossonero. L'offerta potrebbe essere di un prestito con obbligo di riscatto se il Diavolo dovesse provarci davvero. Hutchinson è un'ala destra inglese classe 2003 che può giocare anche come trequartista. Per il sito transfermarkt.it il valore attuale è di 30 milioni di euro.

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Questi i dati più interessanti della sua scorsa stagione in Premier League (dati dal sito Sofascore):

Partite giocate (da titolare): 31 (17)

31 (17) Minuti in campo: 1694 (55 per partita)

1694 (55 per partita) Gol: 1

1 Gol attesi (xG): 1.94

1.94 Assist: 5

5 Assist attesi (xA): 3.91

3.91 Grandi occasioni create: 8

8 Passaggi chiave: 1.1 a partita

1.1 a partita Tocchi per partita: 32.5

32.5 Dribbling riusciti: 1.3 a partita (52%)

Che tipo di giocatore è Omari Hutchinson?

, dotato di un buonissimo dribbling sullo stretto, grande agilità e buona visione di gioco. Gioca a piede invertito visto che ha nel mancino il suo colpo migliore: ama rientrare proprio sul piede sinistro per tirare a giro sul secondo palo o per crossare.

Molto efficace nell'uno contro uno partendo da fermo e ripartendo. Sa giocare molto bene tra le linee trovando le verticalizzazioni giuste per servire i compagni quando sono liberi.

Sa già giocare bene senza il possesso della palla e conosce bene il lavoro del pressing alto. Queste sono tutte caratteristiche che si associano benissimo al tipo di calcio offensivo di Amorim. Ha anche grandissima esplosività fisica. Nel 3-4-2-1 del Milan giocherebbe ovviamente come trequartista di destra dal piede invertito. Vedremo se Hutchinson sarà uno degli obiettivi finali del calciomercato del Milan.