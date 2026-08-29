Milan, si muove il mercato di Fofana: interesse dall'estero e occhio alla Juventus

Siamo ormai alla fine del mercato estivo che si chiuderà il primo settembre alle ore 20 italiane. Il Milan sarà ancora molto attivo sia per quanto riguarda le possibili entrate, sia per quanto riguarda le possibili cessioni.

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"Il Milan sta lavorando per vendere Youssouf Fofana a un club straniero, che parteciperà alla Champions League 26/27."

Iniziano i primi movimenti anche per Youssouf Fofana nelle ultime ore di mercato. Ecco le ultime novità dal giornalista

Da capire chi potrebbe essere questa squadra: si è parlato spesso di un interesse della Premier League per il mediano francese in uscita dal Milan. Ci potrebbe essere anche la Ligue 1 e occhio alla soluzione in Serie A.

Il piano B della Juventus: Fofana al posto di Kessié

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il naufragio della trattativa per Franck Kessié, la, che i rossoneri hanno messo ai margini della rosa.

Il 27enne ex Monaco ha un contratto da 3 milioni all'anno fino al 2029 e può essere una soluzione last minute per i bianconeri. Come ribadito dallo stesso Ruben Amorim, non c'è in programma la possibilità di integrare di nuovo i calciatori messi fuori rosa come Fofana.

I nodi del bilancio: le uscite di Fofana, Tomori e Gimenez

Il rischio, quindi, è di trovarsi sul 'groppone' lo stipendio importante a bilancio. Per questo è vitale per il Diavolo trovare la giusta soluzione per Fofana, per Tomori e per Gimenez che restano in uscita dal Milan.

Vedremo se la Juventus potrà diventare una pista percorribile per il mediano francese. Con Spalletti potrebbe trovare spazio e continuità visto che i bianconeri stanno cercando un mediano per il centrocampo a due che possa garantire corsa, fisicità e dinamismo.