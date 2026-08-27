Il Milan non arretra di un millimetro sulla linea del pugno duro dettata dal tecnico Rúben Amorim nei confronti di Youssouf Fofana, Fikayo Tomori e Santiago Giménez: secondo l'approfondimento odierno de La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi, guidato dal proprietario Gerry Cardinale, manterrà i tre giocatori fuori rosa in Serie A anche dopo la fine del calciomercato estivo in caso di mancata cessione. Tra gli 'epurati' della prima squadra, i riflettori del mercato internazionale sono puntati soprattutto sul centrocampista francese, finito al centro di un fitto intreccio in Premier League che coinvolge il Brighton, il Nottingham Forest e il Crystal Palace, dopo il secco rifiuto del calciatore alle proposte della Ligue 1 arrivate da Olympique Lione e Olympique Marsiglia.

Il mercato di Fofana: le sirene inglesi e il no al ritorno in Francia

Youssouf Fofana è arrivato a Milano nell'estate del 2024 dal Monaco per un investimento complessivo di 26 milioni di euro ed è in rottura prolungata con l'ambiente rossonero. L'entourage del centrocampista ha registrato l'interesse concreto di diversi club della Premier League. Se il Nottingham Forest e il Crystal Palace avevano effettuato i primi sondaggi nelle scorse settimane, nelle ultime ore è stato il Brighton a muovere passi esplorativi per comprendere i margini dell'operazione.

Al momento, nessuna di queste manifestazioni d'interesse si è tramutata in una trattativa calda o in un'offerta ufficiale sul tavolo della dirigenza milanista. L'unica certezza granitica in questa sessione di trasferimenti riguarda la volontà del mediano classe 1999: Fofana ha chiuso immediatamente la porta a un possibile ritorno in patria, respingendo al mittente il corteggiamento proveniente. dall'Olympique Lione e dall'Olympique Marsiglia.

I costi dell'operazione e l'impatto sul bilancio del Milan

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Dal punto di vista prettamente economico, i parametri dell'eventuale trasferimento non appaiono proibitivi per i ricchi club del massimo campionato inglese. Il mediano francese percepisce, che si traducono in un peso a bilancio per le casse rossonere pari a circa 5,5 milioni di euro lordi all'anno. Per lasciarlo partire a titolo definitivo ed evitare una minusvalenza sanguinosa, la dirigenza di Via Aldo Rossi chiede una cifra compresadi euro.Il bilancio complessivo dei suoi due anni trascorsi all'ombra del Duomo racconta di un elemento che è stato centrale nelle dinamiche di squadra fino all'avvento del nuovo corso tecnico. Fofana saluta il Diavolo con un bottino di 88 presenze ufficiali, impreziosite da 3 reti e 13 assist vincenti per i compagni, oltre alla soddisfazione professionale di aver conquistato la Supercoppa Italiana nel gennaio del 2025. Resta da capire se il rush finale del mercato estivo sbloccherà definitivamente la situazione di stallo, garantendo al Milan le risorse necessarie per finanziare un paio di colpi in entrata.