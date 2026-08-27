Sono ore decisive per il futuro di Rafael Leao, pronto a lasciare il Milan dopo sette stagioni. Nella notte tra mercoledì 26 agosto e giovedì 27, in Via Aldo Rossi sono arrivate due offerte: una dell'Aston Villa e una del Galatasaray. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e occorre prendere una decisone entro il 1° settembre. Il giocatore sembra aver sciolto le proprie riserve, indicando la Premier League come priorità assoluta, ma prima c'è qualche altro nodo da sciogliere.

Milan, Leao all'Aston Villa? Le ultime da Moretto

“Ci sono più protagonisti in gioco. Da una parte c'è Jorge Mendes che sta spingendo molto per l'operazione in direzione Aston Villa, anche se ad oggi le formule non combaciano. Bisogna capire la posizione del Milan: il club non voleva un prestito con obbligo, ma avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo fin da subito, anche per una questione di modalità di pagamento. Poi gli stipendi sono differenti. C'è chi spingerà da una parte e chi dall'altra, capiremo quale sarà la scelta finale”.

I dettagli delle offerte di Aston Villa e Galatasaray

La conferma di 'Record'

La volontà di Leao e i contatti con Emery

"L’Aston Villa ha già comunicato a Rafael Leão che non può pareggiare/avvicinarsi all’ingaggio che gli offre il Galatasaray, ma il portoghese dà priorità alla Premier League. Il club inglese è in contatto con il Milan alla ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte tra formula e pacchetto complessivo dell’operazione in termini economici. Parti molto vicine. Unai Emery ha già avuto diverse call con Rafael Leão".

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercatoha spiegato comestiano dando priorità all'offerta dell'nonostante uno stipendio inferiore rispetto a quello messo sul piatto dalIlha offertoper l'acquisto del cartellino di Leao, mentre i 'Villains' hanno rilanciato con unA Istanbul, il portoghese percepirebbe uno stipendio 10-12 milioni netti, mentre in Premier League l'ingaggio si aggirerebbe intorno ai 7 milioni. Il giocatore sarebbe disposto a rinunciare a diversi milioni pur di approdare all', ma ilpreferirebbe una cessione a titolo definitivo.A confermare la volontà diè stato 'Record'. Anche secondo il quotidiano lusitano, infatti, la decisione del giocatore sarebbe ricaduta sull'Una preferenza che il portoghese aveva già svelato nel corso delle varie interviste concesse in Patria prima del Mondiale. Si allontana, dunque, la pista, che per tutta l'estate ha corteggiato il classe 1999.Pochi istanti dopo,ha fornito nuovi aggiornamenti che confermano la volontà di. L'esperto di mercato ha anche svelato di contatti già avvenuti tra il giocatore etecnico dell'