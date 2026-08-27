La priorità all'Aston Villa, le chiamate segrete con Unai Emery e la regia di Jorge Mendes: le ultime da Matteo Moretto sull'uscita di Rafael Leao dal Milan
Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan
Sono ore decisive per il futuro di Rafael Leao, pronto a lasciare il Milan dopo sette stagioni. Nella notte tra mercoledì 26 agosto e giovedì 27, in Via Aldo Rossi sono arrivate due offerte: una dell'Aston Villa e una del Galatasaray. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e occorre prendere una decisone entro il 1° settembre. Il giocatore sembra aver sciolto le proprie riserve, indicando la Premier League come priorità assoluta, ma prima c'è qualche altro nodo da sciogliere.
Milan, Leao all'Aston Villa? Le ultime da MorettoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato come Leao e Jorge Mendes stiano dando priorità all'offerta dell'Aston Villa, nonostante uno stipendio inferiore rispetto a quello messo sul piatto dal Galatasaray:
“Ci sono più protagonisti in gioco. Da una parte c'è Jorge Mendes che sta spingendo molto per l'operazione in direzione Aston Villa, anche se ad oggi le formule non combaciano. Bisogna capire la posizione del Milan: il club non voleva un prestito con obbligo, ma avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo fin da subito, anche per una questione di modalità di pagamento. Poi gli stipendi sono differenti. C'è chi spingerà da una parte e chi dall'altra, capiremo quale sarà la scelta finale”.
I dettagli delle offerte di Aston Villa e GalatasarayIl Galatasaray ha offerto 45 milioni di euro più 5 di bonus per l'acquisto del cartellino di Leao, mentre i 'Villains' hanno rilanciato con un prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto fissato a 42. A Istanbul, il portoghese percepirebbe uno stipendio 10-12 milioni netti, mentre in Premier League l'ingaggio si aggirerebbe intorno ai 7 milioni. Il giocatore sarebbe disposto a rinunciare a diversi milioni pur di approdare all'Aston Villa, ma il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo.
La conferma di 'Record'A confermare la volontà di Leao è stato 'Record'. Anche secondo il quotidiano lusitano, infatti, la decisione del giocatore sarebbe ricaduta sull'Aston Villa. Una preferenza che il portoghese aveva già svelato nel corso delle varie interviste concesse in Patria prima del Mondiale. Si allontana, dunque, la pista Galatasaray, che per tutta l'estate ha corteggiato il classe 1999.
La volontà di Leao e i contatti con EmeryPochi istanti dopo, Moretto ha fornito nuovi aggiornamenti che confermano la volontà di Leao. L'esperto di mercato ha anche svelato di contatti già avvenuti tra il giocatore e Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa:
"L’Aston Villa ha già comunicato a Rafael Leão che non può pareggiare/avvicinarsi all’ingaggio che gli offre il Galatasaray, ma il portoghese dà priorità alla Premier League. Il club inglese è in contatto con il Milan alla ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte tra formula e pacchetto complessivo dell’operazione in termini economici. Parti molto vicine. Unai Emery ha già avuto diverse call con Rafael Leão".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Milan-Venezia, Amorim: "Amo Rabiot, di mercato parlo alla fine" | LIVE News
Live
Mercato Milan LIVE | Leão mai così vicino all'addio: ma dove andrà? Out contro il Venezia
Live
Mercato Milan LIVE | Leão, più Aston Villa che Galatasaray. Ricci al Como, è fatta. Pugno duro con gli epurati
News Calciomercato
Milan, l'incontro tra Ricci e il suo entourage per chiudere il trasferimento al Como | VIDEO
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti