Tanti aggiornamenti sul Milan in questo giovedì di fine agosto, che precede l'esordio stagionale in casa contro il Venezia di Giovanni Stroppa. Oltre ad analizzare il match in programma domani sera, Ruben Amorim ha offerto diversi spunti interessanti in conferenza stampa. A tenere banco è soprattutto il mercato, con Rafael Leao che ha finalmente scelto tra Aston Villa e Galatasaray. Tutto fatto, invece, per il trasferimento al Como di Samuele Ricci, anche se la formula dell'operazione ha spiazzato i tifosi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Le ultime in vista di Milan-Venezia

Alle ore 20:45 di domani sera, venerdì 28 luglio, i riflettori di San Siro si accenderanno suCome raccolto in esclusiva dalla redazione di, l a Curva Sud potrebbe tornare ad esporre striscioni e stendardi in occasione del match contro il club veneto. Inoltre, la società rossonera ha pianificato alcune iniziative per omaggiare lo storico CapitanoAttesi al Meazza anche tutti i dipendenti di Milanello, invitati personalmente daper assistere dal vivo alla sfida.

Questa la probabile formazione dei rossoneri contro il Venezia:

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Gila, Pavlovic, De Winter, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos. All: Ruben Amorim

La conferenza stampa di Amorim

Ricci-Como, è fatta

scuote il mercato delnella conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Il tecnico portoghese ha blindatoe annunciato l'esclusione di, facendo chiarezza sul futuro del portoghese prima della sfida di Serie A a San Siro. Tanti spunti interessanti anche suhanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento dialla corte di Cesc Fabregas, come confermato anche da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go". Nel corso del pomeriggio, il centrocampista classe 2001 è stato avvistato in compagnia dei suoi agenti per completare gli ultimi step (Qui il video)

Secondo Romano, Milan e Como avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Se i lariani dovessero esercitare la clausola per trattenere il centrocampista, scatterebbero in automatico ulteriori bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'operazione che permette alla società rossonera di liberarsi di un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione, che sarà totalmente coperto dal club di Fabregas.

Milan, la decisione di Leao

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercatoha spiegato comestiano dando priorità all'offerta dell'nonostante uno stipendio inferiore rispetto a quello messo sul piatto dalI tuchi ha offertoper l'acquisto del cartellino, mentre i 'Villains' hanno rilanciato con unIl giocatore sarebbe disposto a rinunciare a diversi milioni pur di approdare in Premier League, ma ilpreferirebbe una cessione a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dasul proprio account X, l'starebbe valutando la possibilità di soddisfare le richieste della società rossonera formulando un'offerta per acquistare ail cartellino di