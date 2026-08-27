Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato

Milan e Como hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Samuele Ricci alla corte di Cesc Fabregas, come confermato anche da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go". Nel corso del pomeriggio, il centrocampista classe 2001 è stato avvistato in compagnia dei suoi agenti per completare gli ultimi step.

Ricci-Como, le cifre

Milan, Ricci incontra i suoi agenti per definire il passaggio al Como: il video

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La stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

Secondo Romano,avrebbero raggiunto un accordo sulla base di unSe i lariani dovessero esercitare la clausola per trattenere il centrocampista, scatterebbero in automatico ulteriori bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'operazione che permette alla società rossonera di liberarsi di unCome riportato in esclusiva dal giornalista Luca Cilli sui canali di 'Sportitalia',si è ricongiunto con i suoi agenti per formalizzare il trasferimento al. Questo il video dell'incontro:Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità con la maglia del. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera: