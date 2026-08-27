Samuele Ricci è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como: ecco il video dell'incontro con i suoi agenti per formalizzare il trasferimento
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Milan e Como hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Samuele Ricci alla corte di Cesc Fabregas, come confermato anche da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go". Nel corso del pomeriggio, il centrocampista classe 2001 è stato avvistato in compagnia dei suoi agenti per completare gli ultimi step.
Ricci-Como, le cifreSecondo Romano, Milan e Como avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Se i lariani dovessero esercitare la clausola per trattenere il centrocampista, scatterebbero in automatico ulteriori bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'operazione che permette alla società rossonera di liberarsi di un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.
Milan, Ricci incontra i suoi agenti per definire il passaggio al Como: il videoCome riportato in esclusiva dal giornalista Luca Cilli sui canali di 'Sportitalia', Ricci si è ricongiunto con i suoi agenti per formalizzare il trasferimento al Como. Questo il video dell'incontro:
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La stagione di Ricci al MilanArrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus, Ricci non è riuscito a trovare continuità con la maglia del Milan. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di 1.297 minuti in campo. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:
- Presenze: 31
- Gol: 1
- Assist: 4
- Passaggi riusciti: 583 (90,1%)
- Grandi occasioni create: 5
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