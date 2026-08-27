L'esordio stagionale a San Siro potrebbe essere condito da una bellissima notizia per il popolo rossonero. Come noto, la Curva Sud del Milan ha smesso di esporre striscioni e bandiere nel corso delle ultime due stagioni, ma contro il Venezia questa tendenza potrebbe essere invertita.

Milan-Venezia, tornano le bandiere in Curva Sud | PM

Domani a San Siro potrebbero tornare i colori anche della Curva Sud con bandiere e striscioni 🔥🔴⚫️@PianetaMilan — Stefano Bressi (@StefanoBressi) August 27, 2026

Stando a quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, la Curva Sud di San Siro dovrebbe tornare a colorarsi in occasione del match contro il Venezia. Nello specifico, gli ultras del Milan potrebbero tornare ad esporre regolarmente le proprie bandiere e gli iconici stendardi. Uno scenario che vedrebbe il secondo anello blu dello 'Stadio Giuseppe Meazza' tingersi nuovamente di rossonero dopo le recenti restrizioni.

Perché la Curva Sud ha smesso di esporre i propri striscioni?

A seguito di alcune indagini giudiziarie e provvedimenti di ordine pubblico nei confronti del tifo organizzato, alladelè stato disposto ildi esporre striscioni, bandiere e stendardi di qualsiasi gruppo legato al secondo anello blu. L'obiettivo era quello di evitare richiami a sigle o contesti finiti sotto la lente della. Oltre alle restrizioni esposte dalle autorità, gli ultras rossoneri hanno decisodi non esporre alcuna bandiera in segno diinterna econtro i provvedimenti.