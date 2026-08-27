Mentre lavora all'uscita di Rafael Leao, il Milan inizia a sondare il terreno per trovare un sostituto all'altezza. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: da Nwaneri e Brahim Diaz a Soulé e Can Uzun, ma dalla Francia arrivano indiscrezioni su un nuovo trequartista finito nel mirino dei rossoneri.

Calciomercato Milan, spunta Bahoya per la trequarti

La richiesta dell'Eintracht Francoforte per Bahoya

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