Markus Krösche potrebbe servire un clamoroso assist al Milan negli ultimi giorni di calciomercato: il trequartista Jean-Mattéo Bahoya nel mirino dei rossoneri
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Mentre lavora all'uscita di Rafael Leao, il Milan inizia a sondare il terreno per trovare un sostituto all'altezza. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: da Nwaneri e Brahim Diaz a Soulé e Can Uzun, ma dalla Francia arrivano indiscrezioni su un nuovo trequartista finito nel mirino dei rossoneri.
Calciomercato Milan, spunta Bahoya per la trequartiStando a quanto riportato dall'esperto di mercato Santi Aouna, tra le opzioni del Milan per rinforzare il reparto offensivo ci sarebbe anche Jean-Mattéo Bahoya, trequartista francese classe 2005 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte. Sulle tracce del giocatore si stanno muovendo anche Roma, Atletico Madrid e Monaco, ma la società rossonera potrebbe contare sull'imminente incasso dalla cessione di Rafael Leao per finanziare il nuovo acquisto, oltre che sull'aiuto di un veccchio amico.
La richiesta dell'Eintracht Francoforte per BahoyaBahoya rappresenta uno dei più importanti asset finanziari dell'Eintracht Francoforte. Forte di un contratto in scadenza nel 2029, il club tedesco non ha alcuna intenzione di svendere il trequartista francese. Sul portale 'Transfermarkt', la valutazione del giocatore è di 25 milioni di euro, ma i pochi giorni di mercato rimanenti potrebbero portare i 'Die Adler' a chiedere addirittura una cifra superiore. Non è da escludere l'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, soprattutto in virtù dei 160 milioni già spesi dal Milan per acquistare Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira.
L'aiuto di KröscheA fare la differenza nella trattativa potrebbero essere i rapporti con Markus Krösche, direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte. Dopo l'azzeramento dei vertici societari dello scorso 25 maggio, il dirigente tedesco era stato individuato da Gerry Cardinale come obiettivo numero uno per ricostruire dalle macerie della mancata qualificazione in Champions League. Le tempistiche, tuttavia, hanno indispettito il club tedesco, che non ha mai dato il via libera all'operazione. I rapporti tra il Milan e Krösche restano buoni e potrebbero aprire una corsia preferenziale nella trattativa per Bahoya.
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