Il calciomercato del Milan continua ad andare a ritmi molto serrati, non soltanto sul fronte degli acquisti ma anche per quanto riguardano le operazione in uscita. Come riferito da Gianluca di Marzio, con la partenza di Leao ormai chiusa e archiviata, la dirigenza è concentrata sulle ultime trattative per cercare di portare o collocare i calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico altrove.

Milan, novità in uscita

Il nome più caldo delle ultime ore di mercato è quello dell'attaccante messicano. L'agentesta lavorando molto intensamente per riaprire i dialoghi con ilproprio per riportare la società portoghese al tavolo delle trattative con quella rossonera. L'obiettivo infatti, è presentare al Milan una nuova offerta formale e soddisfacente in grado di sbloccare l'operazione prima della chiusura finale.

Arrivano anche delle novità per quanto riguarda il futuro di Fofana. Legato al francese filtra un forte ottimismo poiché il centrocampista ha attirato diversi sondaggi da parte di alcuni club di Premier League. La sensazione tra le parti è quella che nelle battute finali si può sbloccare definitivamente la sua cessione in Inghilterra.

Scenario opposto e molto più complicato quello di Fikayo Tomori. Attualmente non sono arrivate delle offerte per il difensori inglese. Il pensiero del club, però, resta sempre lo stesso: Tomori non verrà integrato nuovamente in rosa. In mancanza di affondi o di novità degli ultimi minuti, la sua partenza è rimandata solamente a gennaio.