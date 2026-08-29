Dopo l'acquisto del portoghese, il club turco ci prova anche per il centrocampista francese: la cifra chiesta dalla società rossonera per chiudere
Delirio a Istanbul per Leão: l'incredibile accoglienza dei tifosi del Galatasaray
Sono ore caldissime per il mercato del Milan, che a tre giorni dalla chiusura della sessione estiva ha ancora diverse operazioni da completare. Sul fronte uscite, si registra un nuovo club interessato a Youssouf Fofana: il Galatasaray. Dopo il recente acquisto di Rafael Leao, la società di Istanbul potrebbe chiudere un nuovo affare con i rossoneri.
Calciomercato Milan, il Galatasaray punta Fofana: i dettagli da Romano
🚨🟡🔴 Galatasaray have asked info to AC Milan on Youssouf Fofana during negotiations for Rafa Leão.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026
Fofana can leave on loan and he’d like Galatasaray as next career chapter. pic.twitter.com/AKgJYMCBkD
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni al Milan per Fofana. I contatti tra i due club per il centrocampista francese sono avvenuti durante le negoziazioni per Rafael Leão, scrive il noto esperto di mercato. Secondo Romano, il giocatore avrebbe gradirebbe un trasferimento in Turchia. Prima, però, occorre trovare una quadra con il Milan.
La richiesta del Milan per FofanaFofana è uno dei cosiddetti 'epurati' di Milanello, relegato ad allenarsi a parte insieme a Santiago Gimenez e Fikayo Tomori. Il Milan spinge per l'uscita, ma vuole farlo alle sue condizioni: l'obiettivo è incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro dalla cessione del centrocampista francese. Secondo Romano, l'operazione potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito. Stando a quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, il giocatore ha richieste anche dalla Premier League e la società è fiduciosa di riuscire a piazzarlo.
Chi per sostituire Fofana?Se la cessione di Fofana dovesse andare in porto, non è da escludere l'arrivo di un nuovo centrocampista per rinforzare la mediana di Ruben Amorim. Questi alcuni dei nomi sul tavolo:
- Marc Casadò: Barcellona
- Pierre-Emile Højbjerg: Olypmique Marsiglia
Come raccolto dalla nostra redazione, il Milan ha intenzione di puntare soltanto di giocatori di primo livello, evitando di 'comprare tanto per comprare'. Se non ci dovessero essere le condizioni per arrivare ad un profilo del genere, l'acquisto del centrocampista potrebbe essere rimandato alla sessione di gennaio.
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