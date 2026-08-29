Sono ore caldissime per il mercato del Milan, che a tre giorni dalla chiusura della sessione estiva ha ancora diverse operazioni da completare. Sul fronte uscite, si registra un nuovo club interessato a Youssouf Fofana: il Galatasaray. Dopo il recente acquisto di Rafael Leao, la società di Istanbul potrebbe chiudere un nuovo affare con i rossoneri.

Calciomercato Milan, il Galatasaray punta Fofana: i dettagli da Romano

🚨🟡🔴 Galatasaray have asked info to AC Milan on Youssouf Fofana during negotiations for Rafa Leão.



Fofana can leave on loan and he’d like Galatasaray as next career chapter. pic.twitter.com/AKgJYMCBkD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni al Milan per Fofana. I contatti tra i due club per il centrocampista francese sono avvenuti durante le negoziazioni per Rafael Leão, scrive il noto esperto di mercato. Secondo Romano, il giocatore avrebbe gradirebbe un trasferimento in Turchia. Prima, però, occorre trovare una quadra con il Milan.

La richiesta del Milan per Fofana

Chi per sostituire Fofana?

Marc Casadò : Barcellona

: Barcellona Pierre-Emile Højbjerg: Olypmique Marsiglia

è uno dei cosiddetti 'epurati' di Milanello, relegato ad allenarsi a parte insieme a Santiago Gimenez e Fikayo Tomori. Ilspinge per l'uscita, ma vuole farlo alle sue condizioni: l'obiettivo è incassaredalla cessione del centrocampista francese. Secondo Romano, l'operazione potrebbe andare in porto anche sulla base di un. Stando a quanto raccolto dalla redazione di, il giocatore ha richieste anche dallae la società è fiduciosa di riuscire a piazzarlo.Se la cessione didovesse andare in porto, non è da escludere l'arrivo di unper rinforzare la mediana di Ruben Amorim. Questi alcuni dei nomi sul tavolo:

Come raccolto dalla nostra redazione, il Milan ha intenzione di puntare soltanto di giocatori di primo livello, evitando di 'comprare tanto per comprare'. Se non ci dovessero essere le condizioni per arrivare ad un profilo del genere, l'acquisto del centrocampista potrebbe essere rimandato alla sessione di gennaio.