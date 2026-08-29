Occasione da una big europea: per il Milan spunta l'idea per completare la mediana. I dettagli

Ultimi giorni di mercato per il Milan che potrebbe andare alla ricerca di profili interessanti. Come riportato dal sito fichajes.net, il Barcellona ha messo Marc Casadó sul mercato con una richiesta di 30 milioni di euro per il suo trasferimento. Sul mediano c'è l'interesse di Benfica, Nottingham Forest e Milan.

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La gerarchia a centrocampo di Amorim e le caratteristiche di Marc Casadó

Modrić e Rabiot sono i titolari nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

sono i titolari nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim Jashari e Musah sono le alternative

sono le alternative Comotto è il giovane in rampa di lancio

Marc Casadó è un mediano spagnolo, che è nato e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e potrebbe lasciare il club spagnolo, anche grazie al lavoro del suo agente Jorge Mendes. Non è stata una bella stagione quella scorsa per lo spagnolo: ha giocato solo 15 partite da titolare con un solo assist, ma nelle gerarchie del suo allenatore Flick partiva come alternativa ai titolari.In questo momento il Diavolo ha una mediana abbastanza completa dal punto di vista numerico e anche per quanto riguarda le caratteristiche:

Il club, però, potrebbe pensare di aggiungere un altro profilo negli ultimi giorni di mercato per completare la rosa ulteriormente.

Marc Casadó è un mediano molto completo, dotato di una qualità di palleggio ottima unita a una fase difensiva con una grande intensità. Il suo ruolo principale è quello di mediano davanti alla difesa dove sa recuperare palla velocemente, pensando poi a cosa fare in pochissimo tempo.

Chi è Casadó e come giocherebbe nel Milan di Amorim

Centrocampista d'equilibrio in una squadra che gioca un calcio molto offensivo, stesse caratteristiche del nuovo Milan di Amorim. Sa distribuire molto bene i palloni in mediana,. In più ha una corsa molto importante e praticamente non si stanca mai: può coprire tutto il campo per tutta la partita.

È molto bravo nei contrasti e sa aggredire molto bene il portatore di palla avversario. Potrebbe essere molto utile anche in fase di non possesso, quando il Milan va in pressing. Nel 3-4-2-1 di Amorim sarebbe perfetto per giocare nei due davanti alla difesa. Vedremo quali saranno le ultime mosse del mercato rossonero.