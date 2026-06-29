Proseguono senza sosta le grandi manovre del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver virtualmente definito l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus (con l'annuncio ufficiale atteso nel mese di luglio), i rossoneri stringono i tempi per il reparto arretrato – dove l'obiettivo prioritario resta António Silva del Benfica, con Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona come prima alternativa – per poi concentrare gli sforzi sul centrocampo.

La pista Morten Hjulmand e l'alternativa Marc Casadó

Il nuovo allenatore del Diavolo,, ha indicato da tempo in Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Lisbona,. Tuttavia, il danese classe 1999 ex Lecce viene valutato non meno di 50 milioni di euro e vanta corteggiatori internazionali pronti a soddisfare le alte richieste del club lusitano e del suo entourage sul fronte ingaggio, a partire dall'Atlético Madrid nella Liga fino a diverse società di Premier League.

Questo scenario spinge il Milan, atteso da un profondo restyling a metà campo durante l'estate, a valutare con attenzione piste alternative. Tra queste spicca il nome di Marc Casadó del Barcellona, profilo proposto direttamente dal suo agente Jorge Mendes, procuratore con cui la dirigenza di Via Aldo Rossi ha già perfezionato l'affare Ramos e impostato la trattativa per Silva. Il calciatore spagnolo di Catalogna, classe 2003, è un prodotto purissimo della "Masia", il celebre settore giovanile del Barcellona.

I numeri stagionali e l'identikit tattico dello spagnolo

Minuti totali sul terreno di gioco : 1.397' complessivi.

: 1.397' complessivi. Presenze stagionali : 34 partite distribuite tra Liga (24), Champions League (6) e Coppa del Re (4).

: 34 partite distribuite tra Liga (24), Champions League (6) e Coppa del Re (4). Media d'impiego: circa 41' giocati per ogni singola allacciata di scarpe.

Nell'ultima stagione disputata sotto la guida tecnica di Hansi Flick sulla panchina blaugrana, Casadó ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, accumulando dati statistici significativi:

Sotto contratto con i catalani fino al 30 giugno 2028, il centrocampista vorrebbe cambiare aria per trovare un progetto che gli garantisca una maggiore continuità. Dal punto di vista tattico, Casadó si presenta come un regista centrale di impostazione dotato di un'ottima visione di gioco. La sua intelligenza tattica lo ha portato a essere spesso paragonato a Joshua Kimmich del Bayern Monaco, complice anche la sua spiccata capacità di allargarsi sulla fascia destra qualora il copione del match lo richiedesse. Nonostante una struttura fisica non imponente (172 centimetri), compensa i deficit antropometrici in mezzo al campo con una forte aggressività nei contrasti e un'elevata intensità nella corsa.

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Prezzo del cartellino e l'insidia della concorrenza estera

Monaco in Ligue 1

in Ligue 1 Deportivo La Coruña nella Liga spagnola

nella Liga spagnola Beşiktaş nella Süper Lig turca

nella Süper Lig turca Al-Hilal nella Saudi Pro League

La valutazione economica del cartellino stimata dal Barça si aggira intorno ai. Qualora il Milan decidesse di affondare il colpo, dovrà tuttavia accelerare i tempi della trattativa: il centrocampista è stato offerto dall'agente portoghese anche ad altre realtà internazionali. I club che finora hanno manifestato il maggiore interesse verso il talento blaugrana appartengono a diversi campionati: