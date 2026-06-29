Le due priorità assolute del Milan per il calciomercato estivo che ufficialmente apre i battenti nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno 2026, restano l'attaccante centrale e il difensore centrale. Per il reparto avanzato è ormai virtualmente chiusa la trattativa per Gonçalo Ramos del PSG, per il quale manca soltanto il comunicato di ufficialità, mentre sul fronte arretrato è prevista un'accelerata importante nelle prossime ore per António Silva del Benfica.

Rivoluzione a centrocampo: due cessioni illustri

Youssouf Fofana : in uscita, non considerato funzionale al nuovo progetto.

: in uscita, non considerato funzionale al nuovo progetto. Ruben Loftus-Cheek: destinato alla cessione per fare spazio ai nuovi innesti.

Per gli altri reparti la dirigenza rossonera interverrà con maggiore serenità, ma appare già sicuro un profondo restyling a centrocampo. Il piano strategico prevede infatti la partenza di due pedine che non rientrano nel nuovo corso tecnico:

Esattamente come orchestrato per Ramos e come si prospetta per Silva, anche per la mediana il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha tutta l'intenzione di assecondare i desideri del suo nuovo allenatore, Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha indicato un nome preciso per la cabina di regia: Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona.

Il profilo di Hjulmand e l'incastro tattico nel 3-4-2-1

Lecce (2021-2023) : 95 partite complessive impreziosite da 9 assist.

: 95 partite complessive impreziosite da 9 assist. Sporting Lisbona (2023-2026): 141 gare totali, con un bottino di 10 gol e 12 assist.

Il capitano danese dei "Leões", classe 1999, rappresenta un profilo di assoluta affidabilità e vanta una profonda conoscenza del calcio italiano, avendo già disputato la Serie A con la maglia del Lecce dal 2021 al 2023. Il suo percorso sul terreno di gioco parla chiaro:

Nello scacchiere tattico di Amorim, Hjulmand – al netto di quella che sarà la scelta finale di Luka Modrić in merito all'opzione di rinnovo contrattuale – è considerato l'innesto ideale per comporre la diga di centrocampo al fianco di Adrien Rabiot nel collaudato modulo 3-4-2-1.

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Prezzo del cartellino e concorrenza internazionale

L'operazione con lo Sporting si preannuncia tuttavia complessa ed economicamente onerosa. Il club portoghese valuta il cartellino del danese intorno ai, forte di un contratto ancora a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Sul medesimo calciatore si registra inoltre il forte interesse dell'Atlético Madrid nella Liga e il monitoraggio di alcune società di Premier League. I rossoneri sperano che l'antico feeling professionale con Amorim possa spingere il regista a preferire il ritorno in Italia.