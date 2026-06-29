Il Milan pianifica la rivoluzione di calciomercato in mediana: Rúben Amorim chiede il capitano dello Sporting Lisbona per fare coppia con Adrien Rabiot
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Le due priorità assolute del Milan per il calciomercato estivo che ufficialmente apre i battenti nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno 2026, restano l'attaccante centrale e il difensore centrale. Per il reparto avanzato è ormai virtualmente chiusa la trattativa per Gonçalo Ramos del PSG, per il quale manca soltanto il comunicato di ufficialità, mentre sul fronte arretrato è prevista un'accelerata importante nelle prossime ore per António Silva del Benfica.
Rivoluzione a centrocampo: due cessioni illustriPer gli altri reparti la dirigenza rossonera interverrà con maggiore serenità, ma appare già sicuro un profondo restyling a centrocampo. Il piano strategico prevede infatti la partenza di due pedine che non rientrano nel nuovo corso tecnico:
- Youssouf Fofana: in uscita, non considerato funzionale al nuovo progetto.
- Ruben Loftus-Cheek: destinato alla cessione per fare spazio ai nuovi innesti.
Esattamente come orchestrato per Ramos e come si prospetta per Silva, anche per la mediana il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha tutta l'intenzione di assecondare i desideri del suo nuovo allenatore, Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha indicato un nome preciso per la cabina di regia: Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona.
Il profilo di Hjulmand e l'incastro tattico nel 3-4-2-1Il capitano danese dei "Leões", classe 1999, rappresenta un profilo di assoluta affidabilità e vanta una profonda conoscenza del calcio italiano, avendo già disputato la Serie A con la maglia del Lecce dal 2021 al 2023. Il suo percorso sul terreno di gioco parla chiaro:
- Lecce (2021-2023): 95 partite complessive impreziosite da 9 assist.
- Sporting Lisbona (2023-2026): 141 gare totali, con un bottino di 10 gol e 12 assist.
Nello scacchiere tattico di Amorim, Hjulmand – al netto di quella che sarà la scelta finale di Luka Modrić in merito all'opzione di rinnovo contrattuale – è considerato l'innesto ideale per comporre la diga di centrocampo al fianco di Adrien Rabiot nel collaudato modulo 3-4-2-1.
Prezzo del cartellino e concorrenza internazionaleL'operazione con lo Sporting si preannuncia tuttavia complessa ed economicamente onerosa. Il club portoghese valuta il cartellino del danese intorno ai 50 milioni di euro, forte di un contratto ancora a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Sul medesimo calciatore si registra inoltre il forte interesse dell'Atlético Madrid nella Liga e il monitoraggio di alcune società di Premier League. I rossoneri sperano che l'antico feeling professionale con Amorim possa spingere il regista a preferire il ritorno in Italia.
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