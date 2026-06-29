Messa in cassaforte l'operazione per il nuovo centravanti, Gonçalo Ramos, il Milan vuole proseguire con decisione la sua sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo prioritario della dirigenza rossonera è ora blindare il reparto arretrato: il nome in cima alla lista è quello di António Silva, difensore centrale di assoluto prospetto.

Trattativa António Silva-Milan: la regia di Jorge Mendes

Il Diavolo ha individuato nel centrale lusitano classeil profilo ideale da mettere a disposizione della squadra. Le manovre per portare il giocatore a Milano, secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, stanno entrando definitivamente nel vivo. Il fulcro dell'operazione è l'agente, pronto a mediare nell'incontro decisivo di oggi a Lisbona con i vertici del club portoghese.

Mendes presenterà formalmente la volontà del calciatore di cercare una nuova avventura professionale lontano dal Benfica. La decisione del difensore (numero 4 delle "Aquile") appare ormai tracciata, complice anche la volontà di non estendere il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Per il club di Lisbona la cessione diventa una scelta quasi obbligata per evitare il rischio concreto di perdere il talento a parametro zero nelle prossime sessioni di mercato.

Le cifre dell'affare e l'accordo con il giocatore

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Costo del cartellino : circa 20 milioni di euro.

: circa 20 milioni di euro. Struttura del contratto : accordo quinquennale (scadenza 30 giugno 2031).

: accordo quinquennale (scadenza 30 giugno 2031). Ingaggio per il giocatore: 3 milioni di euro netti a stagione (il doppio rispetto all'attuale stipendio percepito a Lisbona).

La situazione contrattuale di António Silva rappresenta un corridoio strategico favorevole per le casse del Milan. I rossoneri puntano a chiudere l'operazione a prezzo di saldo, impostando la trattativa su una base di circa. Nel frattempo, il club portoghese si è già tutelato sul mercato bloccando un potenziale sostituto nel reparto difensivo, ovvero Clément Lenglet dell'Atlético Madrid.Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rosea, il calciatore ha già raggiunto uncon il Milan sui termini personali. Il piano finanziario complessivo dell'operazione prevede:

Le prossime ore saranno determinanti per la fumata bianca. La sensazione nell'ambiente di mercato è fortemente positiva: il Milan è pronto a chiudere l'accordo in tempi brevi, superando la concorrenza che aveva rallentato le altre big italiane (Juventus su tutte) nelle precedenti sessioni di mercato.