I rossoneri sfruttano la scadenza contrattuale e la mediazione di Jorge Mendes per strappare il centrale classe 2003 al Benfica: i dettagli delle cifre
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Messa in cassaforte l'operazione per il nuovo centravanti, Gonçalo Ramos, il Milan vuole proseguire con decisione la sua sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo prioritario della dirigenza rossonera è ora blindare il reparto arretrato: il nome in cima alla lista è quello di António Silva, difensore centrale di assoluto prospetto.
Trattativa António Silva-Milan: la regia di Jorge MendesIl Diavolo ha individuato nel centrale lusitano classe 2003 il profilo ideale da mettere a disposizione della squadra. Le manovre per portare il giocatore a Milano, secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, stanno entrando definitivamente nel vivo. Il fulcro dell'operazione è l'agente Jorge Mendes, pronto a mediare nell'incontro decisivo di oggi a Lisbona con i vertici del club portoghese.
Mendes presenterà formalmente la volontà del calciatore di cercare una nuova avventura professionale lontano dal Benfica. La decisione del difensore (numero 4 delle "Aquile") appare ormai tracciata, complice anche la volontà di non estendere il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Per il club di Lisbona la cessione diventa una scelta quasi obbligata per evitare il rischio concreto di perdere il talento a parametro zero nelle prossime sessioni di mercato.
Le cifre dell'affare e l'accordo con il giocatoreLa situazione contrattuale di António Silva rappresenta un corridoio strategico favorevole per le casse del Milan. I rossoneri puntano a chiudere l'operazione a prezzo di saldo, impostando la trattativa su una base di circa 20 milioni di euro. Nel frattempo, il club portoghese si è già tutelato sul mercato bloccando un potenziale sostituto nel reparto difensivo, ovvero Clément Lenglet dell'Atlético Madrid.
- Costo del cartellino: circa 20 milioni di euro.
- Struttura del contratto: accordo quinquennale (scadenza 30 giugno 2031).
- Ingaggio per il giocatore: 3 milioni di euro netti a stagione (il doppio rispetto all'attuale stipendio percepito a Lisbona).
Le prossime ore saranno determinanti per la fumata bianca. La sensazione nell'ambiente di mercato è fortemente positiva: il Milan è pronto a chiudere l'accordo in tempi brevi, superando la concorrenza che aveva rallentato le altre big italiane (Juventus su tutte) nelle precedenti sessioni di mercato.
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