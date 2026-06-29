Molto presto Luka Modrić, straordinario centrocampista classe 1985, svelerà la scelta definitiva per il suo futuro professionale: continuerà a calcare i campi da gioco o annuncerà il ritiro subito dopo la conclusione dei Mondiali? Nel caso in cui il Pallone d'Oro 2018, ancora in grandissima forma atletica nonostante la carta d'identità, decidesse di proseguire la sua avventura nel calcio giocato, è altamente probabile che lo farà ancora con la maglia del Milan.

Il record storico ai Mondiali e le sirene di mercato

Attualmente, Modrić è totalmente focalizzato sulla spedizione ai Mondiali in corso di svolgimento tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico con la sua Nazionale. In occasione dell'ultimo match della Croazia, la vittoria per 2-1 contro il Ghana che è valsa il passaggio del turno ai sedicesimi di finale, il regista ha messo lo zampino decisivo fornendo l'assist per il secondo gol croato, realizzato di testa da Nikola Vlašić del Torino. Grazie a questa giocata, aModrić è diventato ufficialmente il giocatore più anziano a fornire un assist in una partita nella storia della Coppa del Mondo.

A fine partita sono arrivate le sue dichiarazioni spontanee sul futuro e sulle voci che lo accostavano ad altri club:

«So di avere un'età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più. José Mourinho? Non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale, uno dei migliori. Nutro un affetto speciale nei suoi confronti».

Il fattore Rúben Amorim e il rinnovo con il Milan

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Quale sarà la sua precisa funzione tattica nel nuovo progetto rossonero.

nel nuovo progetto rossonero. Che tipo di minutaggio e gestione gli verrà riservato in un'annata intensa.

gli verrà riservato in un'annata intensa. Come verrà affrontato il doppio impegno, dato che il Diavolo disputerà anche l'Europa League rispetto alla passata stagione.

Se Mourinho non si è fatto sentire, un tecnico con cui Modrić ha già parlato è invece. Come rivelato oggi in edicola dal Corriere dello Sport, l'allenatore portoghese ha voluto tessere i primi contatti con il croato a pochi giorni dalla sua ufficiale nomina sulla panchina del Milan.Presto, l'ex stella del Real Madrid vuole confrontarsi con l'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United in maniera molto più approfondita. L'obiettivo del colloquio è chiaro, l'asso croato vuole comprendere:

Da parte sua, la dirigenza del Milan vorrebbe trattenerlo a Milanello. Modrić ha infatti nelle proprie mani un'opzione per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2027. Tutto l'esito della trattativa dipenderà esclusivamente dalla volontà del campione croato e dalle sensazioni che riceverà nei prossimi colloqui programmatici con Amorim.