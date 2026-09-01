Cessioni Milan, Tomori resta ancora in bilico: le ultime novità sul Fulham

Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Il futuro di Fikayo Tomori non sarà al Fulham, lo riporta il giornalista Alfredo Pedullà. Nessun ritorno in Premier League per il difensore rossonero che è fuori dal progetto del Milan di Ruben Amorim e potrebbe restare fuori rosa almeno fino alla sessione invernale di gennaio.

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2 settembre: Stati Uniti (MLS), Olanda, Danimarca, Norvegia

Stati Uniti (MLS), Olanda, Danimarca, Norvegia 3 settembre: Scozia, Belgio, Austria, Argentina

Scozia, Belgio, Austria, Argentina 4 settembre: Turchia, Ucraina

Turchia, Ucraina 5 settembre: Portogallo

Portogallo 6 settembre: Arabia Saudita

Arabia Saudita 8 settembre: Svizzera

Svizzera 9 settembre: Polonia

Polonia 10 settembre: Russia

Russia 11 settembre: Brasile

Il rischio fuori rosa fino a gennaio e il peso dell'ingaggio a bilancio

Il mercato italiano è in chiusura alle 20 così come quello francese e quello spagnolo. In Inghilterra e in Spagna si chiude alla mezzanotte. In altri chiuderà nei prossimi giorni, ecco la lista precisa:Riuscirà il Milan a trovare una soluzione per Tomori in questi giorni? Difficile da dire in questo momento: il rischio sempre più elevato è che il club debba continuare a pagare il difensore inglese almeno fino a gennaio, quando si riaprirà il mercato in tutto il mondo.

Ricordiamo che Tomori resta tra i giocatori più pagati della rosa con i suoi 3.5 milioni di euro a stagione e il suo contratto in essere scadrà a giugno 2027.

Il piano dell'inglese potrebbe anche essere quello di restare una stagione ai box e poi accordarsi con un'altra squadra che potrebbe offrire di più come stipendio visto che non ci sarebbero eventuali costi per il cartellino.

Le gerarchie di Ruben Amorim: spazio alla linea verde Vladimirov e Diawara

Da escludere un possibile ritorno nella rosa di Amorim: l'allenatore portoghese continuerà con i difensori già presenti in prima squadra anche con il rischio di doversi affidare a giovani che hanno tutto da dimostrare come